'रोहित आर्यनं कालच आर.के. स्टुडिओत बोलावलं होतं' मराठी अभिनेत्रीने सांगितलं, 'त्याने मला लोकेशन सुद्धा पाठवलेलं पण...'

Entertainment News: 30 ऑक्टोंबर रोजी मुंबईच्या पवई भागात एक हादरवणारी गोष्ट घडली. पवईतील आरए स्टुडिओमध्ये रोहित आर्य या व्यक्तीने काही लहान मुलांना ओलीस ठेवलं. व्हिडिओ शेअर करत त्याने आपली मागणीही सांगितली. पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेत मुलांना सोडवलं. परंतु पोलिस आणि राहूल यांच्या चकमकीत आर्यचा मृत्यू झाला. दरम्यान या सगळ्यात रोहित आर्यासंबंधी एक धक्कादायक बातमी समोर आलीय. त्याने एका मराठी अभिनेत्रीला सुद्धा त्या ठिकाणी बोलवलं असल्याचा खुलासा करण्यात आलाय..ही अभिनेत्री म्हणजे रुचिता जाधव. रोहित आर्यनने तिच्यासोबत एक महिन्यापूर्वीच संपर्क साधला होता. तिने तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर त्याच्यासोबतच्या संभाषणाचे स्क्रीनशॉट शेअर केले आहेत. रोहितने 4 ऑक्टोंबर रोजीच तिला मॅसेज केला होता. तसंच नवीन सिनेमाबाबत चर्चा करायची असल्याचं म्हटलं होतं. नंतर दोघांनीही 28 ऑक्टोंबरला भेटायचं ठरवलं. त्याने तिला आरए स्टुडिओचं लोकेशन सुद्धा पाठवलं होतं. .रुचिताने तिच्या पोस्टमध्ये म्हटलय की, 'मला सगळ्यांसोबत काही माहिती शेअर करायची आहे. 4 ऑक्टोंबरला रोहित आर्याने माझ्याशी फिल्म प्रोजेक्टसाठी संपर्क केला होता. 23 ऑक्टोंबर रोजी त्याने मला भेटायचं ठरलं. तसंच 27 ऑक्टोंबरला त्याने मला पवईच्या आरए स्टुडिओचं लोकेशन सुद्धा पाठवलं. मी घरात इमर्जन्सी असल्याने जाऊ शकले नाही. पण जेव्हा मला ही बातमी कळली तेव्हा मला धक्का बसला.'.'मी या घटनेच्या किती जवळ असणार होते याचा विचार करुन मला अस्वस्थ वाटत होते. त्यामुळे कामासाठी कोणालाही भेटताना आधी विचार करा. सुरक्षित राहा. तसंच जिथं जात असाल तिथल्या लोकेशनची माहिती अधीच कुटुंबातील सदस्यांना द्या.' असं तिने तिच्या पोस्टमध्ये म्हटलय. .'मी कधीही पुरस्कार विकत घेतले नाही' ट्रोलर्संना अभिषेकचं उत्तर, म्हणाला...'मी मेहनतीनं सन्मान मिळवलाय '