Premier

'रोहित आर्यनं कालच आर.के. स्टुडिओत बोलावलं होतं' मराठी अभिनेत्रीने सांगितलं, 'त्याने मला लोकेशन सुद्धा पाठवलेलं पण...'

Rohit Arya Had Called Marathi Actress to RK Studio Days Before the Hostage Drama: पवईतील आरए स्टुडिओ प्रकरणात धक्कादायक खुलासा झाला आहे. मराठी अभिनेत्री रुचिता धावनने सांगितलं की, रोहित आर्यनं तिला २७ ऑक्टोबरला त्या ठिकाणी बोलावलं होतं.
Rohit Arya

Rohit Arya Had Called Marathi Actress to RK Studio Days Before the Hostage Drama

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

Entertainment News: 30 ऑक्टोंबर रोजी मुंबईच्या पवई भागात एक हादरवणारी गोष्ट घडली. पवईतील आरए स्टुडिओमध्ये रोहित आर्य या व्यक्तीने काही लहान मुलांना ओलीस ठेवलं. व्हिडिओ शेअर करत त्याने आपली मागणीही सांगितली. पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेत मुलांना सोडवलं. परंतु पोलिस आणि राहूल यांच्या चकमकीत आर्यचा मृत्यू झाला. दरम्यान या सगळ्यात रोहित आर्यासंबंधी एक धक्कादायक बातमी समोर आलीय. त्याने एका मराठी अभिनेत्रीला सुद्धा त्या ठिकाणी बोलवलं असल्याचा खुलासा करण्यात आलाय.

Loading content, please wait...
crime
Crime News
Mumbai
Marathi Actress

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com