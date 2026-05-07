Prabhas Fauzi Shoot Accident: प्रभासच्या 'फौजी' टीमवर कोसळले मोठे संकट, अपघातात एका क्रू सदस्याचा मृत्यू, पाच जण जखमी

दाक्षिणात्य सुपरस्टार प्रभास याचा 'फौजी' हा नवा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे. सध्या या बिग-बजेट चित्रपटाचे हैदराबादमध्ये शूटिंग सुरु आहे. मात्र शुटिंगदरम्यान एक मोठा अपघात घडला आहे. यामुळे चित्रपटाचे चित्रीकरण थांबवण्यात आले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, हैदराबाद येथे सिनेमाच्या शूटसाठी रामोजी फिल्म सिटीकडे सेटवर जात असताना 'फौजी'च्या क्रू मेंबर्ससोबत मोठा अपघात घडला आहे. या अपघातात एका क्रू मेंबरचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून पाचजण गंभीर जखमी झाले आहेत. परिणामी शुटिंग अचानक थांबवण्यात आलं आहे..IPL 2026 : हार्दिक पांड्याने Mumbai Indians च्या इतर खेळाडूंसोबत रायपूरला नाही गेला; RCB विरुद्ध नाही खेळणार? नेमकं काय सुरू आहे?.नेमके काय घडले?एका वृत्तवाहिनीने दिलेल्या माहितीनुसार मंगळवार (ता. ५) रोजी हैदराबाद बाहेरील अब्दुल्लापूरमेटजवळ हा अपघात घडला. 'फौजी'च्या प्रोडक्शन स्टाफला शूटिंग सेटवर घेऊन जाणाऱ्या कार चालकाचे नियंत्रण सुटल्यामुळे कार थेट तुप्रानपेट पुलाजवळील एका सिमेंटच्या डिव्हायडरला धडकली..दरम्यान, या अपघातात एका व्यक्तीचा जागीच मृत्यू झाला, तर पाच जण जखमी झाले आहेत. जखमींना उपचारासाठी तातडीने नजीकच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. तसेच प्रभासकडून या अपघातासंदर्भात अद्याप कसलीही अधिकृत माहिती देण्यात आली नाही..प्रभासच्या ४६ व्या वाढदिवसानिमित्त 'फौजी' या चित्रपटाची घोषणा करण्यात आली होती. या चित्रपटातील प्रभासच फर्स्ट लूकही समोर आला आहे. सध्या 'फौजी'चे सुमारे ८० टक्के शूटिंग पूर्ण झाले असून पुढील शूटिंग सुरु आहे. या चित्रपटात प्रभाससोबत मिथुन चक्रवर्ती आणि जया प्रदा देखील प्रमुख भूमिकेत दिसणार असून हा चित्रपट ऑक्टोबर २०२६ मध्ये प्रदर्शित करण्याची योजना आहे.