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कसाबच्या भूमिकेत ललित प्रभाकरला पाहून येईल चीड; राजकुमार रावही जबरदस्त, 'प्रहार' चा ट्रेलर बनला चर्चेचा विषय

PRAHAAR-TRAILER-RELEASE LALIT-PRABHAKAR-NAILED IT IN AJMAL-KASAB-ROLE-: लोकप्रिय मराठी अभिनेता ललित प्रभाकर याचा 'प्रहार' या चित्रपटातील लूक समोर आलाय. सोबतच ट्रेलर पाहून कुणालाही चीड येईल इतका सुंदर अभिनय त्याने केलेला दिसतोय.
LALIT PRABHAKAR IN PRAHAAR MOVIE

LALIT PRABHAKAR IN PRAHAAR MOVIE

ESAKAL

Payal Naik
Updated on

२६- ११ ला मुंबईत झालेल्या भ्याड दहशतवादी हल्ल्यात पकडल्या गेलेल्या अजमल कसाब याच्या विरुद्ध कोर्ट केस लढणारे वकील उज्ज्वल निकम यांच्यावर आधारित 'प्रहार' हा चित्रपट लवकरच प्रदर्शित होतोय. नुकताच या चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित झालाय. यात बॉलिवूड अभिनेता राजकुमार राव याने मुख्य भूमिका साकारलीय. तर मराठमोळा अभिनेता ललित प्रभाकर याने अजमल कसाब याची भूमिका केलीये. उज्ज्वल निकम यांनी कसाबला फाशी कशी मिळवून दिली याची कथा या चित्रपटात दिसणार आहे. सध्या चित्रपटाचा ट्रेलर चर्चेचा विषय बनलाय.

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