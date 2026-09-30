कसाबच्या भूमिकेत ललित प्रभाकरला पाहून येईल चीड; राजकुमार रावही जबरदस्त, 'प्रहार' चा ट्रेलर बनला चर्चेचा विषय

२६- ११ ला मुंबईत झालेल्या भ्याड दहशतवादी हल्ल्यात पकडल्या गेलेल्या अजमल कसाब याच्या विरुद्ध कोर्ट केस लढणारे वकील उज्ज्वल निकम यांच्यावर आधारित 'प्रहार' हा चित्रपट लवकरच प्रदर्शित होतोय. नुकताच या चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित झालाय. यात बॉलिवूड अभिनेता राजकुमार राव याने मुख्य भूमिका साकारलीय. तर मराठमोळा अभिनेता ललित प्रभाकर याने अजमल कसाब याची भूमिका केलीये. उज्ज्वल निकम यांनी कसाबला फाशी कशी मिळवून दिली याची कथा या चित्रपटात दिसणार आहे. सध्या चित्रपटाचा ट्रेलर चर्चेचा विषय बनलाय. .ट्रेलरच्या सुरुवातीलाच राजकुमार राव कोर्टात एका लहान मुलीला २६/११ च्या हल्ल्यादरम्यान घडलेल्या घटनांबद्दल प्रश्न विचारताना दिसतो. त्यानंतर २६- ११ च्या हल्ल्याची दृश्य दाखवण्यात येतात. त्यांचा लढा दाखवला जातो आणि शेवटी कसाब आपण १७ वर्षाचे असल्याचं सांगत सगळ्यांना धक्का देतो. ललित आजवर केवळ रोमँटिक भूमिकांमधून प्रेक्षकांच्या भेटीला आला. मात्र आता या चित्रपटात त्याने कसाबच्या पात्रासाठी घेतलेली मेहनतदेखील दिसतेय. त्याने केलेला रक्तपात आणि त्याच्या चेहऱ्यावरील निर्ढावलेलं हसू सगळ्यांना तो खरंच कसाब आहे याची ग्वाही देतंय. ट्रेलर याहून प्रेक्षक ललितच्या कामाचं कौतुक करतायत. तर राजकुमारने देखील उज्ज्वल निकम यांची भूमिका अतिशय चोख बजावली असल्याचं दिसतंय. .या चित्रपटात राजकुमार रावसोबत वामिका गब्बी, जयदीप अहलावत आणि सिकंदर खेर हे कलाकार महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये आहेत. चित्रपटाचे दिग्दर्शन अविनाश अरुण यांनी केले आहे. आता प्रेक्षक या चित्रपटाला कसा प्रतिसाद देणार हे पाहणं औसुक्याचं ठरणार आहे. १६ ऑक्टोबरला हा चित्रपट रिलीज होतोय..ओह तेरी! कधीकाळी एकमेकींना घातलेल्या शिव्या; आता शाहिदची पत्नी आणि एक्स गर्लफ्रेंड एकत्र, पाहून नेटकरी चकीत .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.