दमदार संवाद, प्रभावी अभिनय; पण एक गोष्ट खटकते! कसा आहे राजकुमार रावचा ‘प्रहार’?

RAJKUMMAR RAO AS UJJWAL NIKAM PERFORMANCE REVIEW: २६/११ च्या भीषण दहशतवादी हल्ल्याने संपूर्ण मुंबईलाच नाही तर आपल्या देशाला प्रचंड हादरा बसला होता. या भ्याड हल्ल्यामध्ये कित्येकांचे निरपराध बळी गेले होते. या हल्ल्याने आपल्या देशाला अनेक जखमा दिल्या आहेत आणि आजही तो भीषण हल्ला आठवला की अंगावर शहारे येतात...मन सुन्न होते... आजही तो काळ आणि ते दिवस कित्येकांच्या स्मरणात आहेत. आतापर्यंत या हल्ल्यावर कित्येक कलाकृती बनल्या आहेत. त्यांनी आपापल्या परीने या हल्ल्यातील वास्तव मांडण्याचा प्रयत्न केला. परंतु या हल्ल्यातील आरोपी अजमल कसाबविरुद्धचा खटला ज्येष्ठ सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी न्यायालयात कसा लढविला...आपल्या युक्तिवादाच्या जोरावर आणि कायदेशीर कौशल्याच्या बळावर त्यांनी हा खटला महत्त्वपूर्ण टप्प्यावर कसा नेला... त्यावेळी त्यांच्यासमोर कोणकोणती आव्हाने होती... अनेक गाजलेल्या खटल्यांमध्ये सरकारी वकील म्हणून काम केलेल्या उज्ज्वल निकम यांची कारकीर्द कशी काय होती...नेमक्या याच गोष्टींवर प्रखरपणे भाष्य करणारा चित्रपट म्हणजे प्रहार ः द अनटोल्ड स्टोरी आॅफ उज्ज्वल निकम. दिग्दर्शक अविनाश अरुण यांनी या चित्रपटामध्ये प्रख्यात सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांच्या कारकिर्दीतील महत्त्वाच्या पर्वावर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि त्यांचा हा प्रयत्न नक्कीच यशस्वी झाला आहे. या चित्रपटाची कथा १९९३ च्या मुंबई बॉम्बस्फोट खटल्याच्या निकालापासून पुढे सरकते. या खटल्यात उज्ज्वल निकम (राजकुमार राव) यांना यश मिळतं आणि आरोपींना शिक्षा सुनावली जाते. त्यानंतर त्यांच्या आयुष्यात मुलीच्या लग्नाचा आनंदाचा प्रसंग येतो. मात्र, याच काळात मुंबईवर २६/११ चा दहशतवादी हल्ला होतो आणि त्यांच्या आयुष्याला वेगळंच वळण मिळतं. या प्रकरणात सरकारी वकील म्हणून जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर निकम यांच्यासमोर न्यायालयात अनेक आव्हानं उभी राहतात..या हल्ल्यात पकडलेला एकमेव जिवंत दहशतवादी अजमल कसाब (ललित प्रभाकर) याच्याविरोधात खटला लढण्याचे आव्हान आता त्यांच्यासमोर असते. त्यातच दुसरीकडे बचाव पक्षाचे वकील अब्बास काझमी (सिकंदर खेर) यांच्याशी त्यांची न्यायालयात जोरदार लढत होत असते. उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे ते कसाबला दोषी ठरविण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करीत असतात आणि त्यातच त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यात अनेक संकटे येतात. मुलाबरोबर झालेले त्यांचे मतभेद आणि त्यातच पत्नी (वामिका गब्बी) हिचे आजारपण यामुळे त्यांची काहीशी कोंडी झालेली असते. मग एका बाजूला देशाचं लक्ष लागलेला खटला, तर दुसरीकडे कुटुंबासाठी वेळ देण्याची गरज, अशा पेचात सापडलेल्या उज्ज्वल निकम यांचा व्यावसायिक संघर्ष आणि वैयक्तिक आयुष्यातील घालमेल अशा प्रकारे ही कथा हळूहळू पुढे सरकत जाते..दिग्दर्शक अविनाश अरुण यांनी या चित्रपटामध्ये निकम यांचे वैयक्तिक आयुष्य आणि त्यांनी लढलेली कायदेशीर लढाई यांचे संतुलन योग्य प्रकारे साधले आहे. त्यांचे कुटुंब आणि कर्तव्य यांच्यातील संघर्ष चांगला मांडला आहे. न्यायालयीन कामकाज, कायदेशीर वादविवाद आणि पात्रांमधील संवाद वगैरे बाबी छान टिपल्या आहेत. या कोर्टरूम ड्रामामध्ये त्यांनी आपली न्यायव्यवस्था आणि आपले कायदे याचबरोबर अन्य गोष्टींचा चांगला समतोल साधला आहे. .हा चित्रपट म्हणजे केवळ २६/११ च्या जखमा कोरडणारा चित्रपट नाही, तर भारतीय लोकशाही, न्यायव्यवस्था आणि कायद्याच्या राज्यावर विश्वास निर्माण करणारी एक विचारप्रवर्तक कथा आहे. या कथेला उत्तम न्याय देण्याचा प्रयत्न सगळ्या कलाकारांनी आपापल्या प्रभावी अभिनयाने केला आहे. अभिनेता राजकुमार रावने उज्ज्वल निकम यांच्या भूमिकेत चांगलीच छाप पाडली आहे. या व्यक्तिरेखेतील विविध छटा त्याने प्रभावीपणे साकारल्या आहेत. त्यांची देहबोली, संवादफेक आणि प्रसंगानुरूप बदलणारा अभिनय विशेष उल्लेखनीय आहे. ललित प्रभाकरने साकारलेला कसाबही लक्ष वेधून घेणारा आहे. त्याने या भूमिकेसाठी घेतलेली मेहनत पडद्यावर खूप छान उमटवली आहे. त्याच्या अभिनयातील बारकावे आणि व्यक्तिरेखेवर असलेली पकड यामुळे त्याची भूमिका लक्षात राहणारी आहे. जयदीप अहलावत यांचा चौधरी झुल्फिकार अली आणि सिकंदर खेर यांनी साकारलेला अब्बास काझमी या दोन्ही व्यक्तिरेखा उत्तम आहेत. वामिका गब्बीने उज्ज्वल निकम यांच्या पत्नीची, तर ऋत्विक सहोरने त्यांच्या मुलाची भूमिका चांगल्या प्रकारे साकारली आहे. याशिवाय आशिष विद्यार्थी, अजिंक्य देव, संदीप कुलकर्णी, प्रसन्ना केतकर आणि सुहास शिरसाट यांनीही आपापल्या भूमिकांना योग्य न्याय दिला आहे..चित्रपटातील संवाद दमदार आणि प्रभावी आहेत. अविनाश अरुण यांनी दिग्दर्शनाबरोबर सिनेमॅटोग्राफीची जबाबदारी उत्तमरीत्या पेलली आहे. मात्र चित्रपटामध्ये संगीत ही एक कमजोर बाब आहे. त्याबाबतीत निराशा पदरी पडते. हा चित्रपट उज्ज्वल निकम यांच्या जीवनावर आधारित आहे. एखाद्या गुन्हेगाराला त्याच्या गुन्हाची जाणीव करून देताना आपल्या लोकशाही मूल्यांचे पालन करणे किती आवश्यक आहे हे अधोरेखित करणारा आहे. हा एक कोर्ट रूम ड्रामा असला तरी न्यायालयामध्ये एखाद्या गोष्टीचा न्यायनिवाडा करताना किती संयम पाळावा लागतो..किती कठोर मेहनत घ्यावी लागते आणि त्याग करावा लागतो याचेही यथार्थ दर्शन घडविणारा आहे.साडे तीन स्टार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.