"आजोबांनी माझे पाय धरले..." महाराणी येसूबाईंची भूमिका साकारण्याऱ्या प्राजक्ताचा अंगावर शहारे आणणारा अनुभव

Prajakta Gaikwad Interview : महाराणी येसूबाई यांची व्यक्तिरेखा माझ्या अभिनयाच्या प्रवासातील खऱ्या अर्थाने टर्निंग पॉइंट ठरली. आजही लोक मला याच पात्राने ओळखतात, याचा मला सार्थ अभिमान आहे.
Maharani Yesubai Role : महाराणी येसूबाई यांची व्यक्तिरेखा माझ्या अभिनयाच्या प्रवासातील खऱ्या अर्थाने टर्निंग पॉइंट ठरली. आजही मला या भूमिकेमुळे ओळखले जाते, हीच या पात्राची ताकद आहे. ‘येसूबाई राणीसाहेब’ आजही प्रेक्षकांच्या मनात जिवंत आहेत, याचा एक कलाकार म्हणून मला प्रचंड अभिमान वाटतो.

