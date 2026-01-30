"आजोबांनी माझे पाय धरले..." महाराणी येसूबाईंची भूमिका साकारण्याऱ्या प्राजक्ताचा अंगावर शहारे आणणारा अनुभव

अभिनेत्री प्राजक्ता गायकवाडMaharani Yesubai Role : महाराणी येसूबाई यांची व्यक्तिरेखा माझ्या अभिनयाच्या प्रवासातील खऱ्या अर्थाने टर्निंग पॉइंट ठरली. आजही मला या भूमिकेमुळे ओळखले जाते, हीच या पात्राची ताकद आहे. ‘येसूबाई राणीसाहेब’ आजही प्रेक्षकांच्या मनात जिवंत आहेत, याचा एक कलाकार म्हणून मला प्रचंड अभिमान वाटतो. .अर्थात, या यशामागे अपार कष्ट होते; पण त्या कष्टांना मिळालेलं फळ मनापासून समाधान देणारं आहे. ही भूमिका मला एक महत्त्वाची गोष्ट शिकवून गेली, की एखादी भूमिका प्रामाणिकपणे, मनापासून साकारली, तर ती प्रेक्षकांच्या मनात शेवटपर्यंत उतरते. इतिहासाला उजाळा देण्यासाठी मी एक माध्यम ठरले, याचं मला विशेष समाधान आहे. .या भूमिकेमुळे इतिहास केवळ वाचायला नाही, तर जगायला आणि अनुभवायला मिळाला. त्या काळातील संघर्ष, कष्ट आणि खडतर वास्तव या भूमिकेतून मला समजलं. महाराणी येसूबाई माझ्यासाठी केवळ एक पात्र नाही, तर आयुष्यातील प्रत्येक प्रसंगाला धैर्याने सामोरं जाण्याची प्रेरणा देणारी शक्ती ठरली. शूटिंगचा पहिलाच दिवस आजही लक्षात आहे. महाराणी येसूबाई यांचा प्रवेश घोड्यावरून तेही भरधाव वेगात!.त्या क्षणी जाणवलं, की त्या काळातील स्त्रिया किती सक्षम आणि खंबीर असाव्यात. नऊवारी साडी, जड दागिने, हातात भव्य चुडा, डोक्यावर पदर सांभाळत घोडेस्वारी किंवा लढाई हे सगळं जगण्याचा अनुभव मला या भूमिकेमुळे मिळाला. खरंच, ज्या गोष्टीमागे प्रचंड कष्ट असतात, त्यातून मिळणारं यश कायमस्वरूपी असतं. .भूमिकेचा अभ्यास करताना सुरुवातीला फारशी पुस्तकं उपलब्ध नव्हती. मात्र, मालिकेचा प्रवास पुढे गेला, तसतसा अभ्यासही वाढत गेला. जे उपलब्ध होतं, त्यातून शिकत हा प्रवास सुरू राहिला. एक प्रसंग विशेष आठवतो छत्रपती संभाजी महाराज पकडले गेल्याचा. महाराणी येसूबाई डोळ्यात पाणी न आणता खंबीरपणे उभ्या राहतात आणि स्वराज्य सांभाळण्याचा, भगवा ध्वज अखेरच्या श्वासापर्यंत टिकवण्याचा निर्धार करतात. .त्या तब्बल २९ वर्ष औरंगजेबाच्या ताब्यात राहिल्या; पण कधीही झुकल्या नाहीत. हा प्रसंग शूट करताना अक्षरशः अंगावर काटा आला. त्या क्षणी मलाही तितक्याच खंबीरपणे उभं राहावं लागलं. आमचे दिग्दर्शक कार्तिक केंडे सरांनी स्पष्ट सांगितलं होतं, ‘डोळ्यात पाणी नाही.’ त्या सीनमध्ये भूमिका, इतिहास आणि भावना एकरूप झाल्या होत्या. तो प्रसंग प्रेक्षकांना भावला. मालिकेतले सर्वच कलाकार अत्यंत ताकदीचे होते. .सहकलाकारांची साथ ही कोणत्याही भूमिकेसाठी महत्त्वाची असते. ‘छत्रपती संभाजी महाराज’ या मालिकेत प्रत्येक कलाकारानं आपली भूमिका प्रामाणिकपणे साकारली. निर्माता विलास काकडे यांचं बारकाईनं लक्ष, दिग्दर्शक विवेक देशपांडे आणि कार्तिक केंडे, मार्गदर्शन आणि लेखक प्रताप गंगावणे यांचा सखोल अभ्यास या सगळ्यामुळे ही मालिका विशेष ठरली. त्या काळात मी संगणक अभियांत्रिकीचं शिक्षण घेत होते आणि त्याचवेळी ही भव्य भूमिका साकारत होते. .ते सोपं नव्हतं; पण सगळ्यांच्या सहकार्यामुळे आणि प्रेक्षकांच्या प्रेमामुळे हा अनुभव अविस्मरणीय ठरला. एक प्रसंग कायम मनात राहिला आहे. पंढरपूर वारीदरम्यान एका आजोबांनी गर्दीतून येऊन माझ्या पायांवर लोटांगण घातलं. मी त्यांना थांबवलं, तेव्हा त्यांनी म्हटलं, ‘‘तुम्ही साकारलेल्या भूमिकेला माझा नमस्कार आहे.’’ त्या क्षणी जाणवलं, आपलं काम प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचलं आहे. .आजही कुठेही गेले, तरी महाराणी येसूबाई यांच्या भूमिकेमुळे मिळणारा आदर मला जाणवतो. मला वाटतं, या सगळ्यामागे येसूबाई आणि छत्रपती संभाजी महाराजांचा आशीर्वादच आहे. या भूमिकेमुळे माझ्या अभिनयाच्या कारकिर्दीला कलाटणी मिळाली. आजही मला पुन्हा एकदा महाराणी येसूबाईंचीच भूमिका साकारावीशी वाटते. ."त्यावेळी मी माझं दुसरं बाळ गमावलं..." राणी मुखर्जीचा गर्भपाताबद्दल खुलासा "7 वर्षांनंतर आई होणार होते".कारण संभाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर स्वराज्य सांभाळणाऱ्या या स्त्रीचा संघर्ष, धैर्य आणि नेतृत्व आजही पुरेसं लोकांपर्यंत पोहोचलेलं नाही. तो इतिहास पुन्हा एकदा जगायला आणि लोकांसमोर मांडायला मला नक्कीच आवडेल. (शब्दांकन : आकांक्षा पाटील).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.