संजू राठोडच्या 'गुलाबी साडी' गाण्यासाठी अभिनेत्रीला किती पैसे मिळाले? प्राजक्ता म्हणाली, 'चांगला मित्र म्हणून त्याने...'

संजू राठोड हे नाव आज गावागावात गाजतंय. स्वतःच्या हिमतीवर या छोट्याश्या गावातून आलेल्या मुलाने इंडस्ट्रीला अनेक हिट गाणी दिली. त्याच्या 'गुलाबी साडी' या गाण्याने तर सगळ्यांना वेड लावलेलं. या गाण्यावर थिरकला नाही असा व्यक्ती शोधणं कठीण आहे. प्रत्येक लग्नात किंवा समारंभात हे गाणं वाजायलाच हवं. अगदी अंबानींच्या लग्नात जेव्हा हे गाणं वाजवलं गेलं तेव्हा प्रत्येक मराठी माणसाचा उर अभिमानाने भरून आला. या गाण्यात संजू राठोडसोबत दिसणारी अभिनेत्रीही चांगलीच गाजली. तिचं नाव प्राजक्ता घाग. मात्र या गाण्यासाठी तिला संजूने किती पैसे दिले होते? .प्राजक्ताला किती मिळालं मानधन? प्राजक्ताने नुकतीच द मराठी फाउंडरला मुलाखत दिली. यात बोलताना प्राजक्ता म्हणाली, 'मी सुरुवातीपासून संजूसोबत होते. 'गोरी गोरी पान', 'डिंपल' अशी गाणी मी त्याच्याबरोबर केली. ही गाणीही गाजली. मी त्याचा स्ट्रगल सुरुवातीपासून पाहिलाय. एका अशा छोट्याश्या गावातून तो आलाय जिथली परिस्थिती पाहता तिथून बाहेर निघून असं काही करणं हे खूप मोठं होतं. तेसुद्धा मुंबईमध्ये येऊन मुंबईचा म सुद्धा माहीत नसताना. नाही, मी गुलाबी साडीसाठी एक रुपयाही मानधन घेतलेलं नाही. मी त्याला विचारतही नाही आणि त्याला बोलतही नाही. मी बघितलंय त्याला जेव्हा आम्ही पहिलं कोलॅब केलेलं 'गोरी गोरी पान' गाण्यात. तेव्हा मला माहिती होतं की बाबा ट्रॅव्हलिंग तरी मिळणार आहे.' .तो त्याच्या खिशातूनच पैसे लावत होताप्राजक्ता पुढे म्हणाली, 'मी ते गाणं फ्री मध्ये केलंय. कारण आमचा बॉण्डच तसा आहे. मी त्याला बघतेय, तो स्वतः स्ट्रगल करतोय. तो स्वतः त्याची गाणी विकतोय. मग मी का त्याच्याकडे पैसे मागेन. मी इतकी स्वार्थी नाहीये की पैसा पैसा. मी अशी नाहीये की मला पैसा पाहिजे. माझा नवरा कमावतोय तेवढं खूप आहे माझ्यासाठी. मला फक्त एक वेगळी ओळख हवी होती. म्हणून मी त्याला कधीच असं म्हटलं नाही की संजू मला एवढे पैसे दे, तेवढे पैसे दे. आणि त्याला पण कळायचं ते. गुलाबी साडीपर्यंत त्याचं स्ट्रगलच होतं ते. तो त्याच्या खिशातूनच पैसे लावत होता ना.'.पहिलीच मालिका गाजली तरीही छोट्या पडद्यावरून का गायब होती दीपा परब? स्वतः सांगितलं कारण, म्हणाली- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.