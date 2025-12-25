प्राजक्ता माळी बिग बॉसमध्ये जाणार? चाहत्यांच्या प्रश्नावर स्पष्टच बोलली, लग्नाबद्दल बोलताना म्हणाली...

अभिनेत्री प्राजक्ता माळी ही मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री आहे. तिने तिच्या अभिनयातून स्वत:ची ओळख निर्माण केलीय. सध्या ती महाराष्ट्राची हास्यजत्रा या कार्यक्रमाचं सुत्रसंचलन करते. प्राजक्ताने तिच्या अभिनयाच्या करिअरमध्ये अनेक सिनेमा तसंच मालिकांमध्ये काम केलय. तसंच ती एक उत्तम व्यवसायिका सुद्धा आहे. तिने स्वत:चा दागिन्यांचा नविन ब्रॅण्ड देखील तयार केला आहे..सोशल मीडियावर सुद्धा प्राजक्ता नेहमीच चाहत्यांच्या संपर्कात राहते. ती तिचे अपडेट्स नेहमीच चाहत्यांना देत असते. अशातच आता प्राजक्ताने तिच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर 'आस्क मी' सेशनमध्ये चाहत्यांच्या प्रश्नाची उत्तर दिली. यावेळी चाहत्यांनी तिला लग्नाबद्दल तसंच बिग बॉसमध्ये जाणार का? असे अनेक प्रश्न विचारले. यावर प्राजक्तानं मनमोकळ्या गप्पा मारल्यात..प्राजक्ताला एका चाहत्याने 'तू बिग बॉस मराठीमध्ये जाणार का?' असा प्रश्न विचारला. यावर प्राजक्ताने दोन शब्दात स्पष्ट उत्तर दिली. ती म्हणाली, 'कधीच नाही' तिच्या या उत्तरावरून ती बिग बॉसमध्ये जाणार नसल्याचं स्पष्ट झालंय..तसंच दुसऱ्या एका चाहत्याने तिला 'तू लग्न कधी करणार?' असा प्रश्न विचारला. यावर प्राजक्ताने उत्तर देत म्हटलं की, 'खरंच तुम्हाला असं वाटतय, मी लग्न करावं ते.' असं बोलून तिने लग्नाबाबतच उत्तर टाळत चाहत्यांनाच प्रतिप्रश्न केला. दरम्यान यावेळी तिला तिच्या पहिल्या क्रशबाबतही विचारण्यात आलं. यावेळी त्यांनी 'सलमान खान' असं उत्तर दिलय. सध्या सोशल मीडियावर तिच्या प्रश्न-उत्तराची चर्चा सुरुये..तसंच प्राजक्ताला नवीन वर्षाच्या संकल्पाबाबतही विचारण्यात आलं. यावर ती म्हणाली की, 'मी कोणाला माझा अनादर करु देणार नाही.' असा संकल्प मी केलाय. दरम्यान प्राजक्ताच्या नव्या वर्षात नवी सीरिज प्रेक्षकांच्या भेतीला येणार आहे. 'देवखेळ' असं तिच्या सीरिजचं नाव असून त्यात ती अंकुश चौधरीसोबत स्क्रीन शेअर करणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.