प्राजक्ता माळी बिग बॉसमध्ये जाणार? चाहत्यांच्या प्रश्नावर स्पष्टच बोलली, लग्नाबद्दल बोलताना म्हणाली...

PRAJAKTA MALI OPENS UP ON MARRIAGE: मराठी अभिनेत्री प्राजक्ता माळीने चाहत्यांच्या प्रश्नांवर मनमोकळे गप्पा मारल्या. तिने बिग बॉस मराठीमध्ये सहभागी होणार नसल्याचे स्पष्ट केले, लग्नाबाबत विचारलेल्या प्रश्नांचे रोखठोक उत्तर दिले आणि पहिल्या क्रशबाबत खुलासा केला.
अभिनेत्री प्राजक्ता माळी ही मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री आहे. तिने तिच्या अभिनयातून स्वत:ची ओळख निर्माण केलीय. सध्या ती महाराष्ट्राची हास्यजत्रा या कार्यक्रमाचं सुत्रसंचलन करते. प्राजक्ताने तिच्या अभिनयाच्या करिअरमध्ये अनेक सिनेमा तसंच मालिकांमध्ये काम केलय. तसंच ती एक उत्तम व्यवसायिका सुद्धा आहे. तिने स्वत:चा दागिन्यांचा नविन ब्रॅण्ड देखील तयार केला आहे.

