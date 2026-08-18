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बाबो! प्राजक्ता माळीनं मुंबईत घेतलं तब्बल इतक्या कोटींचं घर, २८ व्या मजल्यावर आहे फ्लॅट

PRAJAKTA MALI BUYS 6.42 CRORE LUXURY FLAT IN MUMBAI:अभिनेत्री प्राजक्ता माळी हिने मुंबईत तब्बल'इतक्या'कोटी रुपयांचा आलिशान फ्लॅट खरेदी केला आहे. गोरेगाव पूर्व येथील ओबेरॉय एक्सक्युझिव्हमध्ये २८व्या मजल्यावर तिचं घर आहे.
PRAJAKTA MALI BUYS LUXURY FLAT

PRAJAKTA MALI BUYS LUXURY FLAT

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

PRAJAKTA MALI NEW HOUSE IN GOREGAON EAST MUMBAI: अभिनेत्री प्राजक्ता माळी हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. तिने अभिनयाच्या जोरावर स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केलीय. अभिनयासह ती उत्तम डान्सर सुद्धा आहे. तसंच तिचा स्वत:चा दागिन्यांचा ब्रँड सुद्धा आहे. याच बरोबर तिचं स्वत:चं कर्जतमध्ये फार्म हाऊस देखील आहे. सध्या ती महाराष्ट्राची हास्यजत्रा या शोमध्ये सूत्रसंचालन करताना पहायला मिळतेय. दरम्यान अशातच प्राजक्ताच्या चाहत्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे.

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