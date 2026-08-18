बाबो! प्राजक्ता माळीनं मुंबईत घेतलं तब्बल इतक्या कोटींचं घर, २८ व्या मजल्यावर आहे फ्लॅट

PRAJAKTA MALI NEW HOUSE IN GOREGAON EAST MUMBAI: अभिनेत्री प्राजक्ता माळी हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. तिने अभिनयाच्या जोरावर स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केलीय. अभिनयासह ती उत्तम डान्सर सुद्धा आहे. तसंच तिचा स्वत:चा दागिन्यांचा ब्रँड सुद्धा आहे. याच बरोबर तिचं स्वत:चं कर्जतमध्ये फार्म हाऊस देखील आहे. सध्या ती महाराष्ट्राची हास्यजत्रा या शोमध्ये सूत्रसंचालन करताना पहायला मिळतेय. दरम्यान अशातच प्राजक्ताच्या चाहत्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. .प्राजक्ताने मुंबईत एक अलिशान घर खरेदी केलं आहे. तिचं हे दुसरं घर आहे. 'सीआरई मॅट्रिक्स'च्या नोंदणीनुसार प्राजक्ताने गोरेगाव पूर्व इथं एका हाय प्रोफाइल एरियामध्ये घर खरेदी केली आहे. माहिनीनुसार तिचं हे घर २८ व्या मजल्यावर आहे. .नोंदणीनुसार, प्राजक्ताने गोरेगाव पूर्व च्या 'ओबेरॉय एक्सक्युझि'मध्ये ६.४२ कोटी रुपयांचा ९९६ चौरस फुटाचा एक फ्लॅट घरेदी केला आहे. १२ ऑगस्ट २०२६ रोजी या घराच्या फ्लॅटची नोंद करण्यात आलीय. त्याचबरोबर २४० चौरस फुटांची एक टँडम कार-पार्किंग जागा देखील आहे..प्राजक्ताने खरेदी केलेल्या घराची किंमत ६.४२ कोटी रुपये इतकी आहे. तिने ही मालमत्ता नूर खान आणि युसूफ अली खान यांच्याकडून खरेदी केली आहे. यासाठी प्राजक्ताने ३२.१२ लाख रुपये स्टॅम्प ड्युटी आणि ३० हजार रुपये नोंदणी शुल्क भरले आहे..शाहरुख, अजय देवगण, टायगर श्रॉफला FDAची नोटीस; तुकाराम मुंढेंनी सांगितलं कारवाईमागचं नेमकं कारण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.