मोठा स्विमिंगपूल, बार एरिया, प्रशस्त गार्डन, मुंबई-पुण्याच्या जवळच आहे प्राजक्ता माळीचं फार्महाऊस, एका दिवसासाठी आकारते इतकं भाडं

PRAJAKTA MALI LUXURY VILLA NEAR MUMBAI: मराठी मनोरंजनविश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री प्राजक्ता माळी हिचा मोठा चाहतार्वग आहे. तिने तिच्या अभिनयाच्या जोरावर स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केलीय. प्राजक्ता माळी अभिनयासह व्यवसायात सुद्धा आग्रेसर आहे. तिचा स्वत:चा दागिन्याचा व्यवसाय आहे. तसंच तिचं मुंबई-पुण्याजवळ एक आलिशान फार्महाऊस सुद्धा आहे. .प्राजक्ता माळी सिनेमा, जाहिराती, शो मधून दमदार कमाई करते. ती तिच्या दागिन्याच्या व्यावसायातून सुद्धा चांगली कमाई करते. तसंच तिला तिच्या फार्महाऊसमधून सुद्धा चांगला नफा मिळतो. प्राजक्ताचं निसर्गाच्या सानिध्यात १५ ते २० लोक राहतील असं फार्महाऊस आहे. अनेक वेळा प्राजक्ता निवांत वेळ घालवण्यासठी इथं येऊन राहते..काही वर्षांपूर्वी प्राजक्ताने पुण्यापासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या कर्जतमध्ये कोट्यवधी रुपयांची प्रॉपर्टी विकत घेतली होती. प्राजक्ता नेहमीच तिच्या फार्महाऊसचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर करत असते. तसंच ती तिचं फार्म हाऊस सामान्यांना सुद्धा भाड्याने देते. दरम्यान यंदाच्या पावसाळ्यात तुम्ही विकेंडला कुठं जाण्याचा प्लॅन करत असाल तर प्राजक्ताच्या फार्महाऊसवर जाण्यासाठी तुम्हाला किती पैसे मोजावे लागतील ते जाणून घेऊया..कर्जत जवळीत गौळवाळी गावात प्राजक्ताचा ३ बीएचके व्हीला आहे. त्यात तीन बेडरूम्स, स्विमिंग पूल , बार एरियासह किचन आणि अलिशान गार्डनर असं सगळं अनुभवता येणार आहे. या फार्महाऊससाठी प्राजक्ता माळी विकेंडला ३० ते ३५ हजार रुपये आणि विक डे मध्ये २० ते २५ हजार रुपये आकारत असल्याची माहिती आहे. तिचं फार्महाऊस आधुनिक सोयींनी सुद्धा सुसज्ज आहे. .बापरे! अमिताभ बच्चन यांच्या घरात शिरलं पावसाचं पाणी; कोट्यवधींचे बंगलेही पावसापुढे हतबल, अजय देवगणच्या घराचीही तीच अवस्था.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.