Prajakta Mali: 'आईला माझं नाव 'लिना' ठेवायचं होतं' प्राजक्ता माळी किस्सा शेअर करत म्हणाली...'माझा चेहरा हा...'

अभिनेत्री प्राजक्ता माळी हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. तिने तिच्या अभिनयाच्या जोरावर लाखोचा चाहतावर्ग निर्माण केलाय. प्राजक्ता माळीने जुळून येती रेशीमगाठी या मालिकेतून प्रेक्षकांच्या मनात अधिराज्य गाजवलं. मालिकेतील मेघना- आदित्यची जोडी प्रक्षकांच्या मनात आज देखील घर करुन आहे. प्राजक्ताने अभिनयाबरोबरच व्यवसायामध्ये सुद्धा स्वत:ची ओळख निर्माण केली. तसंच ती एक नृत्यांगना म्हणून सुद्धा प्रसिद्ध आहे. तसंच ती निर्माती सुद्धा आहे. तिने तिच्या करिअरमध्ये मोठं यश संपादन केलय. अशातच आता प्राजक्ता माळीने एक किस्सा चाहत्यांसोबत शेअर केला आहे. .प्राजक्ता घरातील व्यक्तींच्या सुद्धा खुप जवळ आहे. ती सतत घरच्यांसोबत विकेंड एन्जॉय करताना पहायला मिळते. ती नेहमीच कुटुंबियांसोबत घालवलेल्या वेळ, तसंच फॅमिलीसोबतचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर करत असते. प्राजक्ताचे वडील हे सीआयडीचे सेवानिवृत्त पोलिस हवालदार आहे. तर आई गृहिणी आहे. प्राजक्ता आईवडिलांच्या सुद्धा प्रचंड जवळ असते. अनेक मुलाखतीमध्ये ती तिच्या आईवडिलांचा उल्लेख करताना पहायला मिळते..अशातच आता प्राजक्ताने आई-वडिलांसोबतचा एक किस्सा चाहत्यांसोबत शेअर केलाय. या तिने सांगितलं की, ' आई माझ्या खुप जवळची आहे. माझी आई माझ्यापेक्षा दहापट एनर्जेंटिक असून ती खूप जिद्दी आहे. माझ्या आईला माझं नाव लिना ठेवायचं होतं. कारण लीना चंदावरकर नावाची अभिनेत्री आईला प्रचंड आवडायची. तिचं म्हणणं होतं की, मी तिच्यासारखी दिसते. त्यामुळे माझ्या आईला माझं नाव लिना ठेवायचं होतं.'.'परंतु आम्ही राहत असलेल्या पोलिस लाईनमधील एका घरात तेव्हा जन्माला आलेल्या मुलीचं नाव लीना ठेवण्यात आलं. माझी आई त्यावेळी प्रचंड चिडली आणि म्हणाली, आता मी माझ्या मुलीचं नाव लीना नाही ठेवणार. त्यानंतर माझं नाव काय ठेवायचं हा विचार सुरु झाला. तेव्हा दारात प्राजक्ताचा सडा पडायचा म्हणून माझ्या आईने माझं नाव प्राजक्ता ठेवलं. मला घरी सोनी असं सुद्धा म्हणतात. असं मुलाखतीत बोलताना प्राजक्ता माळी म्हणाली. .तसंच प्राजक्ताने एका मुलाखतीत मला एकटं राहायला आवडतं असही म्हटलय. पड्यावर कितीही चुलबुली असली तरी प्राजक्ताला एकट राहायला प्रचंड आवडतं. ती नेहमीच कुठेतरी एकटीच बसते असं तिने मुलाखतीत सांगितलं होतं. .Pranit More Bigg Boss 19: प्रणित मोरेला कोकणहार्टेड गर्लचा पाठिंबा, बसीर अलीला सुनावत म्हणाली...'प्रणित यांना गावाकडचं....'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.