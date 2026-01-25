Premier

'कितीही वाईट अनुभव आले तरी माझ्यातला चांगुलपणा...' प्राजक्ता माळी बोलताना म्हणाली...'कोणालाही त्रास न देता जर तुम्ही...'

PRAJAKTA MALI OPENS UP ABOUT BAD EXPERIENCES: अभिनेत्री प्राजक्ता माळी सध्या तिच्या आगामी वेबसीरिज ‘देवखेळ’मुळे चर्चेत आहे. या सीरिजच्या प्रमोशनदरम्यान दिलेल्या मुलाखतीत प्राजक्ताने आयुष्याबद्दल, श्रद्धा-अंधश्रद्धा आणि स्वतःच्या जीवनतत्त्वांबाबत मनमोकळ्या गप्पा मारल्या.
PRAJAKTA MALI OPENS UP ABOUT BAD EXPERIENCES

PRAJAKTA MALI OPENS UP ABOUT BAD EXPERIENCES

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

Prajakta Mali Shares Her Life Philosophy: अभिनेत्री प्राजक्ता माळी हिने आपल्या करिअरच्या जोरावर स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. सिनेमा, मालिकासह ओटीटीवरही तिने आपल्या अभिनयाची जादू प्रेक्षकांपर्यंत पोहचवली आहे. आजवर प्राजक्ताने साकारलेल्या भूमिका प्रेक्षकांना प्रचंड आवडल्या. जुळून येती रेशीमगाठी मालिकेतील मेघना असो किंवा फुलवंती असो प्रत्येक पात्र प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरलं. अशातच आता प्राजक्ता माळी एका वेगळ्या अंदाजात पहायला मिळणार आहे.

Loading content, please wait...
viral
marathi
Marathi Actress
actress
prajakta mali
Entertainment news

Related Stories

No stories found.