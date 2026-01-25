'कितीही वाईट अनुभव आले तरी माझ्यातला चांगुलपणा...' प्राजक्ता माळी बोलताना म्हणाली...'कोणालाही त्रास न देता जर तुम्ही...'

Prajakta Mali Shares Her Life Philosophy: अभिनेत्री प्राजक्ता माळी हिने आपल्या करिअरच्या जोरावर स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. सिनेमा, मालिकासह ओटीटीवरही तिने आपल्या अभिनयाची जादू प्रेक्षकांपर्यंत पोहचवली आहे. आजवर प्राजक्ताने साकारलेल्या भूमिका प्रेक्षकांना प्रचंड आवडल्या. जुळून येती रेशीमगाठी मालिकेतील मेघना असो किंवा फुलवंती असो प्रत्येक पात्र प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरलं. अशातच आता प्राजक्ता माळी एका वेगळ्या अंदाजात पहायला मिळणार आहे. .प्राजक्ताची आगामी सीरिज 'देवखेळ' लवकर प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या सीरिजमध्ये एका अनोख्या भूमिकमध्ये प्राजक्ता पहायला मिळणार आहे. या सीरिजचा ट्रेलर प्रदर्शित झाला असून त्यात कोकणातील एक अद्भुत गोष्ट प्रेक्षकांना अनुभवायला मिळणार आहे. .दरम्यान अशातच देवखेळ या सीरिजच्या प्रमोशनसाठी प्राजक्ता माळी आणि अंकुश चौधरी यांनी नवराष्ट्रला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत त्यांनी सीरिजसोबतच सिनेसृष्टीबद्दल आणि वयक्तिक आयुष्याबद्दल अनेक गप्पा मारल्या. यावेळी बोलताना प्राजक्तांने तिच्या तत्वाबद्दलही सांगितलं. .मुलाखतीत प्राजक्ता आणि अंकुशला प्रश्न विचारण्यात आला की, 'एक कॉलिटी जी तुम्ही आज ही धरुन आहात अशी कोणती आहे? जे तुम्ही भविष्यातही पुढे न्याल?' त्यावर बोलताना प्राजक्ता म्हणाली की, 'कितीही वाईट अनुभव जगातून सिनेसृष्टीतून आले तरी जो स्वत: मधील चांगुलपणा आहे. तो कधी कमी होऊ नये.'.तसंच पुढे बोलताना प्राजक्ताला विचारण्यात आलं की, 'श्रद्धा आणि अंधश्रद्धाबाबत तुम्ही काय सांगाल, त्यात काही चुकीचं होतय असं वाटतं का?' या प्रश्नावर प्राजक्ता उत्तर देत म्हणाली की, 'तुम्ही जर चांगल्या विचाराने काही करत असाल, तर ती अंधश्रद्धा नाहीतर श्रद्धा आहे' असं ती मुलाखतीत बोलताना म्हणाली. दरम्यान देवखेळ ही सीरिज ३० जानेवारीला प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या वेबसीरिजमधील अंकुश आणि प्राजक्ताचा वेगळा अंदाज पाहण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक आहे. .'रोमान्सबाबत मी त्याला 10 पैकी 15 गुण देईल' राणी मुखर्जी आदित्य चोप्रा बद्दल बोलताना म्हणाली...'तो मला...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.