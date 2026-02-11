'मागच्या जन्मीचा शत्रू या जन्मीचा जोडीदार असतो' प्राजक्ता माळी प्रेमाबद्दल बोलताना म्हणाली...'खरं प्रेम हे...'

Prajakta Mali Opens Up About Relationships: प्राजक्ता माळी ही सध्याची आघाडीची अभिनेत्री आहे. तिने तिच्या करिअरमध्ये मालिका, सिनेमा, वेबस्टोरीमधून स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. अभिनयासह ती एक उत्तम डान्सर सुद्धा आहे. तसंच तिचा स्वत: दागिन्याचा व्यवसाय सुद्धा आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून देखील प्राजक्ता चाहत्यांच्या संपर्कात राहते. चाहत्यांमध्ये देखील तिची मोठी क्रेझ आहे. .आज वयाच्या 36 व्या वर्षी देखील प्राजक्ता सिंगल आहे. दरम्यान अशातच तिने प्रेमाविषयीची तिची मतं चाहत्यांसोबत शेअर केली आहे. 'प्रेम हे मागच्या जन्माशी जोडलेलं असतं.' अशी संकल्पना तिने बोलताना मांडलीय. तसंच तिने 'काही वेळा प्रेम हे प्रेम नसून क्षणिक भावना असल्याचंही' म्हटलंय. .मुंबई टाइम्स कार्निवल्स या कार्यक्रमात बोलताना प्राजक्ता माळी म्हणाली की, 'प्रेम हा विषय सर्वांनाच आवडतो. परंतु तो तसा अवघड सुद्धा आहे. एखाद्याविषयी आकर्षण वाटणं हे प्रेम नाही. खरंतर प्रेम तेव्हाच होतं, जेव्हा दोन व्यक्तींमध्ये खोलवर कनेक्शन जोडलेलं असतं.'.तसंच पुढे बोलताना म्हणाली की, 'अशी फिलॉसॉफी आहे की, मागच्या जन्मातील शत्रू हा तुमच्या या जन्मातील जोडीदार असतो. जर तुमचं शत्रुत्व सौम्य असेल तर या जन्मातलं नातं ही तितकचं सौम्य असतं. वाचनामुळे माझी प्रेमाबद्दलची संकल्पना वेगळी' असल्याचंही प्राजक्ता माळी म्हणालीय. .दरम्यान प्राजक्ता माळीबद्दल बोलायचं झालं तर ती सध्या देवखेळ या वेबसीरिजमधून प्रेक्षकांच्या भेटीला आली आहे. या सीरिजमध्ये तिने अंकुश चौधरीसोबत स्क्रीन शेअर केली असून यात तिचा वेगळा अंदाज पहायला मिळाला आहे. .प्राजक्ता माळी की तेजश्री प्रधान कोण आहे वरचढ? एक व्यवसायात अग्रेसर, तर दुसरीचे सुपरहिट सिनेमे, कोणाचं नेटवर्थ जास्त?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.