'त्याने माझे खराब व्हिडिओ पोस्ट केले होते' सोशल मीडियाचा अनुभव सांगताना प्राजक्ता माळी म्हणाली...

Prajakta Mali Opens Up About Her Scary Experience: प्राजक्ता माळी हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. तिने तिच्या अभिनयाच्या जोरावर लाखोचा चाहतावर्ग निर्माण केलाय. जुळून येती रेशीमगाठी या मालिकेतून प्राजक्ता माळीला एक वेगळी ओळख मिळाली. त्यानंतर तिने अनेक सिनेमामध्येही आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. सध्या प्राजक्ता महाराष्ट्राची हास्यजत्रा शोचं सुत्रसंचलन करताना पहायला मिळते. .प्राजक्ता माळी ही सोशल मीडियावर नेहमी सक्रीय असते. ती नेहमीच तिने फोटो, व्हिडिओ सोशल मीडियावर पोस्ट करत असते. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ती नेहमीच चाहत्यांच्या संपर्कात राहते. दरम्यान अशातच प्राजक्ताने एका मुलाखतीमध्ये सोशल मीडियासंदर्भातील तिचा एक भयानक अनुभव चाहत्यांसोबत शेअर केला आहे. यावेळी तिने बोलताना 'आता सोशल मीडियाची भिती वाटत' असल्याचंही म्हटलय. .प्राजक्ताने नुकतीच MHJ या पॉडकास्टला मुलाखत दिली. या मुलाखतीमध्ये तिने अेक गोष्टींवर गप्पा मारल्या. यावेळी तिने सोशल मीडियाचा कसा गैरवापर होतो? याबद्दल सांगितलं. यावेळी तिने तिच्यासोबत घडलेला प्रसंगही चाहत्यांसोबत शेअर केला. मुलाखतीत बोलताना ती म्हणाली की, 'मला कधीच वाटलं नव्हतं की, सोशल मीडियाची मला भिती वाटेल, परंतु आता मला सोशल मीडियाची खूप भिती वाटते.'.प्राजक्ता माळी म्हणाली की, 'मी सायबर क्राईमच्या महासंचालकांना भेटले. त्यांनी १९-२० वर्षांच्या दोन मुलांना पकडलं होतं. त्यांना ते काय करताय, हे देखील माहित नव्हतं. त्यातल्या एकाला मला सायबरच्या महासंचालकांनी फोन लावून दिला. त्यावेळी मी त्यांना असं का केलं? असं विचारलं. यावेळी त्याने मला सोशल मीडियावर एक पेज उघडलं असल्याचं सांगितलं, त्या पेजवर फक्त माझेच खराब व्हिडिओ होते.'.मुलाखतीत बोलताना प्राजक्ता पुढे म्हणाली, 'तो मुलगा मला म्हणाला की, 'नाही तुम्ही ट्रेडिंगवर होता. त्यामुळे मी असं केलं' तो माझा फॅन होता. परंतु त्याला तो काय करतो हेच माहित नव्हतं. पुढे बोलताना त्याने मला विनवणी सुद्धी केली. मला म्हणाला... 'प्लीज माझ्या घरी काही कळू देऊ नका. माझे वडिल मला पट्ट्याने मारतील' असं प्राजक्ताने सांगितलं.