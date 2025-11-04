Video: प्राजक्ता माळीला काय झालय? रेड कार्पेटवर अशा का अवतारात आली? फोटोग्राफर्संना सुद्धा कळेना, नंतर म्हणाली...

मराठी कलाविश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री प्राजक्ता माळी हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. तिने तिच्या अभिनयाच्या जोरावर लाखोचा चाहतावर्ग निर्माण केला. प्राजक्ता माळीने सुवासिनी या मालिकेतून मालिकाविश्वात पदार्पण केलं. जुळून येती रेशीमगाठी मालिकेतील तिची मेघनाची भूमिका तर प्रेक्षकांना खूप आवडली. आता ती सिनेमा आणि वेब सीरिजमधून प्रेक्षकांच्या भेटीला येत असते. सध्या प्राजक्ता माळीची इतकी क्रेझ आहे की, तरुण वर्गात फक्त प्राजक्ताची चर्चा होताना पहायला मिळते..प्राजक्ता उत्तम अभिनेत्री तर आहेच परंतु ती एक यशस्वी उद्योजिका सुद्धा आहे. प्राजक्ता माळीने तिच्या ब्रँडमध्ये सुद्धा यशस्वी कामगिरी आहे. तसंच ती तिच्या नृत्याने सुद्धा चाहत्यांच्या मनात घर करून आहे. परंतु अशातच प्राजक्ता माळी पुन्हा चर्चेत आली आहे. यावेळी चर्चेच कारण थोडं वेगळं आहे. कारण नेहमीच नटून थटून येणारी प्राजक्ता एकदम साध्या लूकमध्ये पहायला मिळाली. तिचा अवतार पाहून तिच्या चाहत्यांना तिची काळजी लागली..प्राजक्ता माळी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून नेहमीच चाहत्यांच्या संपर्कात असते. ती तिचे हटके, आणि ग्लॅमरस फोटो नेहमीच चाहत्यांना शेअर करत असते. तिच्या क्लासी आणि हटके लूकची सगळीकडे चर्चा होताना पहायला मिळते. परंतु नुकत्याच एका ग्रॅण्ड प्रीमिअर सोहळ्याला प्राजक्ताच्या एकदम साध्या लूकनं सर्वांचं लक्ष वेढलय. तिचा आवतार पाहून 'हिला झालं तरी काय?' असा प्रश्न अनेकांना पडलाय..'बाप तुझ्यापायी' या वेब सीरिजचा खास प्रीमियर सोहळा अनेक कलाकरांच्या उपस्थितीत पार पडला. या सोहळ्याला अनेक सेलिब्रिटींनी उपस्थिती लावली होती. परंतु नेहमीच पारंपारिक आणि हटके अंदाजात असणारी प्राजक्ता आज मात्र अत्यंत साध्या अंदाजात पहायला मिळाली. तिने नॉर्मल जीन्स, व्हाईट शर्ट घातला होता. यावेळी ती नो मेकअपलूकमध्ये दिसून आली. परंतु तिच्या अशा वागण्यामुळे चाहत्यांना तिची काळजी लागली आहे..प्राजक्ता माळीचा लूक पाहून फोटोग्राफर्स सुद्धा चकित झाले. तेव्हा प्राजक्ताने हसत हसत उत्तर देत म्हटलं की, 'मी आज अवतारात आले आहे' यावर फोटोग्राफर्सने सुद्धा तिचं कौतूक केलं. दरम्यान सध्या सोशल मीडियावर प्राजक्ता माळीचा व्हिडिओ व्हायरल होतय. तिला नेमकं काय झालं? ती अशा अवतारात का आली? अशा अनेक चर्चा चाहत्यांमध्ये रंगल्या आहे..सुभेदारांचा जावई येतोय... 'ठरलं तर मग' मध्ये होणार अस्मिताच्या नवऱ्याची एण्ट्री; कोण आहे हा अभिनेता जो साक्षीसोबत करतोय फ्लर्ट?