मैत्री असावी तर अशी! बेस्ट फ्रेंड अमृतासाठी प्राजक्ता माळीने पाठवलं 'खास' गिफ्ट

मराठी सिनेसृष्टीतील नेहमीच चर्चेत असलेल्या आणि नृत्यागना म्हणजेच महाराष्ट्राची फुलवंती प्राजक्ता माळी आणि चंद्रमुखी अमृता खानविलकर या नेहमीच चर्चेत असतात. सेलिब्रिटीमध्ये मैत्रीबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत असतात. परंतु या दोघी त्याच्या विरोधाभासात आहे. दोघींची अगदी घट्ट मैत्री आहे. फक्त कार्यक्रमापुरत्या दोघी एकत्र नसून वयक्तिक आयुष्यात सुद्धा त्या नेहमीच एकत्र असतात. .अशातच आपली लाडकी फुलवंती मैत्रीचा गोड क्षण साजरा करताना पहायला मिळाली. 23 नोव्हेंबर रोजी अमृता खानविलकरचा वाढदिवस असतो. वाढदिवसाच्या दोन दिवस आधीच प्राजक्ताने तिच्या साठी एक खास गिफ्ट दिलं आहे. प्रजाक्ताने दिलेलं हे गिफ्ट तिच्या मैत्रिणीसाठी मोठं सरप्राईज होतं. .प्रजाक्ताने अमृताला वाढदिवसानिमित्त 'प्राजक्तराज' या तिच्या दागिन्याच्या ब्रॅण्डमधील दागिने भेट म्हणून दिले आहे. प्राजक्ताचा 'प्राजक्तराज' हा ब्रॅण्ड सध्या चर्चेत आहे. या ब्रॅण्डची सध्या सगळीकडे चर्चा रंगताना पहायाल मिळतेय. 'प्राजक्तराज'मध्ये पारंपारिक आणि अस्सल मराठमोळ्या दागिन्यांचा साज मिळतो. त्यामुळे प्राजक्ताने मैत्रिणीच्या वाढदिवसासाठी खास दागिने भेट म्हणून दिले आहेत. .दरम्यान अमृताने तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर प्राजक्ताने दिलेल्या गिफ्टची खास झलक दाखवली आहे. तसंच तिने इन्स्टा स्टोरीमधून आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. अमृताने लिहलं की, 'माझं बर्थडेच्या आगोदरचं बर्थडे गिफ्ट... हे पाठवलय माझ्या लाडक्या प्राजूनं.... थॅक्यू डार्लिंग आणि आय लव्ह यू.... तुला खुप जास्त प्रेम राणी!' असं ती तिच्या पोस्टमध्ये म्हटलीय. .दोघींमध्ये अनेक वर्षापासून मैत्री आहे. सोशल मीडियावर नेहमीच दोघी एकमेकींना सपोर्ट करताना पहायला मिळताय. एकमेकांच्या कामाचं नेहमी कौतूक करताना सुद्धा पहायला मिळतात. दोघीही मिळून केदारनाथ यात्रा सुद्धा केली होती. .'जास्त वाईट ट्रॉफी जळाल्याचं वाटलं...' बिग बॉस विजेता शिव ठाकरे घराला लागलेल्या आगीबद्दल सांगताना म्हणाला...'देवाच्या कृपेनं...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.