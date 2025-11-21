Premier

मैत्री असावी तर अशी! बेस्ट फ्रेंड अमृतासाठी प्राजक्ता माळीने पाठवलं 'खास' गिफ्ट

Prajakta Mali Gift Amruta Khanvilkar: प्राजक्ता माळीने तिच्या जिवलग मैत्रीण अमृता खानविलकरला वाढदिवसाच्या दोन दिवस आधीच ‘प्राजक्तराज’ या तिच्या ज्वेलरी ब्रॅण्डमधील खास दागिने भेट दिले.
Prajakta Mali Gift Amruta Khanvilkar:

Prajakta Mali Gift Amruta Khanvilkar:

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

मराठी सिनेसृष्टीतील नेहमीच चर्चेत असलेल्या आणि नृत्यागना म्हणजेच महाराष्ट्राची फुलवंती प्राजक्ता माळी आणि चंद्रमुखी अमृता खानविलकर या नेहमीच चर्चेत असतात. सेलिब्रिटीमध्ये मैत्रीबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत असतात. परंतु या दोघी त्याच्या विरोधाभासात आहे. दोघींची अगदी घट्ट मैत्री आहे. फक्त कार्यक्रमापुरत्या दोघी एकत्र नसून वयक्तिक आयुष्यात सुद्धा त्या नेहमीच एकत्र असतात.

Loading content, please wait...
marathi
Marathi Actress
Birthday
actress
Family Friend
prajakta mali
amruta khanvilkar
Celebrity
Gift

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com