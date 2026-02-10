प्राजक्ता माळी की तेजश्री प्रधान कोण आहे वरचढ? एक व्यवसायात अग्रेसर, तर दुसरीचे सुपरहिट सिनेमे, कोणाचं नेटवर्थ जास्त?

Prajakta Mali and Tejashri Pradhan Net Worth Comparison: मराठी मनोरंजन विश्वात प्राजक्ता माळी आणि तेजश्री प्रधान आघाडीच्या अभिनेत्री आहेत. दोघींनीही आपापल्या पद्धतीनं मनोरंजन विश्वात स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केलीय. सध्या तेजश्री ही 'Veen Doghantali Hi Tutena' या मालिकेमुळे चर्चेत आहे. तर प्राजक्ता 'देवखेळ' या सीरिजमधून प्रेक्षकांच्या भेटीला आली आहे. दोघींही आपापलं करिअरमध्ये बेस्ट करण्याचा काम करताय. दरम्यान दोघींपैकी कोणाची संपत्ती जास्त आहे ते जाणून घेऊया. .दोघांची संपत्तीबाबत अधिकृत आकडेवारी जाहीर झाली नसली तर काही रिपोर्ट्स तसंच 2024 च्या अहवालानुसार दोघांनी Net Worth बाबत तुलना केली गेलीय. प्राजक्ता माळी ही अभिनयासह उत्तम व्यवसायिका आहे. तर तेजश्री मालिकासह सिनेमामध्ये सुद्धा आग्रेसर आहे. .तेजश्री प्रधान अभिनेत्री तेजश्री प्रधान हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. सध्या तेजश्री Veen Doghantali Hi Tutena या मालिकेतून प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत आहे. तेजश्रीने तिच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट मालिका, सिनेमांमध्ये काम केलय. तसंच ती ब्रॅण्ड, जाहिराती सुद्धा करताना पहायला मिळते. तसंच एका रिपोर्टच्या माहितीनुसार तेजश्री प्रधान हिच्याकडे 20 कोटींच्यावर संपत्ती असण्याची शक्यता आहे. .प्राजक्ता माळीतसंच प्राजक्ताबद्दल बोलायचं झालं तर ती मालिका, सिनेमामधून प्रेक्षकांच्या भेटीला आली आहे. अभिनयासह तिचं मोठं फार्महाऊसही आहे. तसंच तिचा स्वत:चा दागिन्याचा व्यवसाय देखील आहे. प्राजक्ताराज या ब्रँडद्वारे ती सोन, चांदी आणि कॉपरचे दागिने विकते. तसंच अनेक जाहिराती देखील ती करताना पहायला मिळते. एका रिपोर्टनुसार प्राजक्ता माळीकडे ४० कोटींच्या वर संपत्ती असण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. .कोण जास्त श्रीमंत?दोघींच्या संपत्तीची तुलना केली तर कमाईच्या बाबतीत प्राजक्ता तेजश्रीपेक्षा वरचढ आहे. परंतु कलेची किंमत पैशाची मोजता येत नाही. दोघीही आपापल्या जागी अव्वल आहे. परंतु Net Worthमधून दोघींची तुलना केल्यास प्राजक्ताकडे जास्त संपत्ती असल्याचं बोललं जातय. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..प्रेक्षकांची लाडकी, मालिकाविश्वातील टॉप; 'वीण दोघातली ही तुटेना' साठी किती मानधन घेते तेजश्री प्रधान? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.