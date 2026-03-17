"सगळा एडिटचा खेळ" करणसोबतच्या रिलेशनशिपच्या चर्चांवर प्राजक्ताने सोडलं मौन ; "आमच्या दोघांमध्ये.."

Marathi Entertainment News : सध्या बिग बॉस मराठी सीझन 6 चर्चेत आहे. बिग बॉस मराठीच्या नवव्या आठवडयात गायिका प्राजक्ता शुक्रे बिग बॉसच्या घरातून एलिमिनेट झाली. ती आणि करण सोनवणे रिलेशनशिपमध्ये असल्याच्या चर्चा बराच काळ रंगल्या होत्या. घरातून बाहेर येताच तिने याबाबत खुलासा केला. .प्राजक्ताने इट्स मज्जा चॅनेलला मुलाखत दिली. यावेळी तिने घरातील तिचा अनुभव शेयर केला. करणबरोबरच्या नात्यावरही तिने भाष्य केलं. काय म्हणाली ती जाणून घेऊया. ."माझं घरात आयुष, सचिन, सागर आणि रोशन यांच्याबरोबर चांगलं कनेक्शन होतं. त्यांनी मला खूप सांभाळून घेतलं." तर करणबरोबरच्या रिलेशनशिपच्या चर्चावर ती म्हणाली की,"जसं दाखवलं गेलं तसं काहीच नाहीये. आयुष आणि माझी मस्ती दाखवली गेली नाही. मी, करण आणि आयुष आम्ही बॅक बेंचरसारखे होतो. क्लॅरिफिकेशन देण्यासारखं काहीही नाहीये. तो एडिटचा खेळ होता."."मी आल्यावर पाहिलं आणि म्हटलं हे काय आहे. आमच्यात चांगली मैत्री होती. हायलाईट आम्हाला केलं गेलं. शो आहे, मसाला दाखवायचा आहे म्हणून ठीक आहे. पण पर्सनली असं काहीही नाहीये. तुम्ही दाखवताय तर थोडंस विचित्र वाटतं. पण आपल्याला माहितीये खरं काय आहे तर आपण त्यावरच टिकून राहावं.".करण सोनवणेनेही बिग बॉस मराठीच्या घरातून बाहेर आल्यावर असंच स्पष्टीकरण दिलं होतं. प्राजक्ता आणि करण बिग बॉसच्या घराबाहेरही भेटणार का ? त्यांची मैत्री तशीच असेल का ? ही उत्सुकता त्यांच्या चाहत्यांच्या मनात असेल. ."माझं आणि रीमाचं कधी पटलंच नाही" मोहन जोशींनी केला खुलासा; "सतत भांडण..".