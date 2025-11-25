Premier

प्राजक्ता माळी सध्या करते? गावाकडची विहीर आणि चिमूकल्यांची कबड्डी, नवी सिरियल की आणखी काही

Prajakta Mali’s New Project? : अभिनेत्री प्राजक्ता माळी हिने तिच्या सोशल मीडियावर अकाऊंटवर एक स्टोरी शेअर केलीय. स्टोरीत गावातील विहीर, कबड्डी खेळणारी मुलं आणि सेटअपसारखं वातावरण दिसतंय. त्यामुळे तिची नवी मालिका येतेय की, दुसरी काही असा प्रश्न चाहत्यांना पडलाय.
Prajakta Mali’s New Project?

Prajakta Mali’s New Project?

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

Prajakta Mali Shooting a New Serial?: प्राजक्ता माळी हिची 'जुळून येती रेशीमगाठी' ही मालिका प्रचंड गाजली. या मालिकेने प्राजक्ताची एक वेगळी ओळख निर्माण केली. मेघना आणि आदित्य दोघेही घराघरात पोहचले. आजदेखील दोघांची मालिका सुरु व्हावी अशी अनेक चाहत्यांची इच्छा आहे. दोघेही पुन्हा टीव्हीवर एकत्र दिसावे असं अनेक चाहत्यांना वाटतं. दरम्यान अशातच प्राजक्ता माळी हिने सोशल मीडियावर एक स्टोरी शेअर केलीय. तिची ही स्टोरी पाहून अनेकांनी ती नव्या मालिकाची सुरुवात तर नाही ना? असा अंदाज लावत आहेत.

Loading content, please wait...
marathi
Marathi Actress
actress
instagram
prajakta mali
Marathi Serial
Entertainment news
Celebrity
instagram post

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com