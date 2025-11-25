प्राजक्ता माळी सध्या करते? गावाकडची विहीर आणि चिमूकल्यांची कबड्डी, नवी सिरियल की आणखी काही

Prajakta Mali Shooting a New Serial?: प्राजक्ता माळी हिची 'जुळून येती रेशीमगाठी' ही मालिका प्रचंड गाजली. या मालिकेने प्राजक्ताची एक वेगळी ओळख निर्माण केली. मेघना आणि आदित्य दोघेही घराघरात पोहचले. आजदेखील दोघांची मालिका सुरु व्हावी अशी अनेक चाहत्यांची इच्छा आहे. दोघेही पुन्हा टीव्हीवर एकत्र दिसावे असं अनेक चाहत्यांना वाटतं. दरम्यान अशातच प्राजक्ता माळी हिने सोशल मीडियावर एक स्टोरी शेअर केलीय. तिची ही स्टोरी पाहून अनेकांनी ती नव्या मालिकाची सुरुवात तर नाही ना? असा अंदाज लावत आहेत. .अभिनयाबरोबर प्राजक्ता माळी उत्तम नृत्यांगणा सुद्धा आहे. तसंच तिचा स्वत:चा दागिन्याचा व्यवसाय आणि फार्महाऊस सुद्धा आहे. दरम्यान प्राजक्ता माळी हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. ती नेहमीच सोशल मीडियाच्या माध्यमातून चाहत्यांच्या संपर्कात राहते. सोशल मीडियावर ती नेहमीच तिचे दैनंदिन अपडेट्स चाहत्यांना देत असते. .अशातच आता प्राजक्ताने तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंट इन्स्टाग्राम एक स्टोरी शेअर केलीय. या स्टोरीमध्ये प्राजक्ता माळी कोणत्यातरी गावाकडे गेलेली पहायला मिळतय. तसंच या स्टोरीमध्ये विहीर दिसून येतेय. तसंच अजूबाजूला लोकं सुद्धा पहायला मिळताय. तर दुसऱ्या एका स्टोरीमध्ये गावाकडचं वातावरण दिसून येतंय. तसंच त्या व्हिडिओमध्ये मुलं कबड्डी खेळताना दिसत आहे. हा व्हिडिओ पाहून प्राजक्ताचा नवीन कोणता प्रोजेक्ट येतोय का? असा प्रश्न चाहत्यांना पडला आहे. .प्राजक्ता माळीने स्टोरी शेअर करत त्यावर लिहलं की, '#aboutnow' आणि दुसऱ्या स्टोरीमध्ये लिहलं की, 'जागा मिळेल तिथं खेळ सुरू, #गाव #गावाकडची मुलं.... शहरी मुलांनीही असं खेळावं असं मला वाटतं' असं ती तिच्या दुसऱ्या पोस्टमध्ये म्हणाली आहे. तिच्या स्टोरी आणि व्हिडिओमध्ये दिसणारा कॅमेरा सेटअपमुळे ती पुन्हा मालिका करणार आहे की दुसरं काही आहे? असा प्रश्न चाहत्यांना पडला आहे. .Family Man Season 4 : श्रीकांत तिवारी 'द फॅमिली मॅन'च्या पुढच्या भागात नसणार? थरारक शेवटामुळे उत्सुकता शिगेला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.