Pranit More : 'मी चांगला माणूस बनून दाखवेन, एक संधी द्या'; प्रणित मोरेची माफी, पण सायबर पोलिस करणार जुन्या व्हिडिओंचा तपास

मुंबई : प्रसिद्ध कॉमेडियन प्रणित मोरे यांच्या शोमधील अश्लील आणि विकृत विनोदांमुळे निर्माण झालेल्या वादळात आता त्यांनी सार्वजनिक माफी मागितली आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओनंतर प्रणित मोरे यांनी कबुली दिली की, त्यांच्या एका 'लॅप्सिंग मूव्हमेंट'मुळे अनेकांना दुखावले गेले. .प्रणित मोरे म्हणाले, “तुम्ही सर्वांनी माझा व्हिडिओ पाहिला असेल. त्यात खूप चुकीच्या गोष्टी बोलल्या गेल्या. ज्यांना हर्ट झाले, त्यांच्याकडे मी माफी मागतो. मी ते रोखू शकलो असतो, पण झाले. आता जे काही कायदेशीर कारवाई होईल, त्यात मी पूर्ण सहकार्य करेन. मला फक्त एक संधी द्या, मी चांगला माणूस बनवून दाखवेन. भविष्यात मी चांगल्या कंटेंटवर काम करेन, ते तुम्हाला दिसेल.”.Pranit More Bigg Boss 19: प्रणित मोरेला कोकणहार्टेड गर्लचा पाठिंबा, बसीर अलीला सुनावत म्हणाली...'प्रणित यांना गावाकडचं....'.माझं चुकलं... प्रेक्षकाच्या आक्षेपार्ह कमेंटवर हसणं Pranit Moreला पडलं महागात; व्हिडीओही हटवला, असं काय म्हणालेला तो प्रेक्षक?.के.ई.एम. रुग्णालयातील डॉक्टरच्या मृतदेहाच्या प्रायव्हेट पार्ट्सबद्दल केलेल्या धक्कादायक विधानाचा व्हिडिओ आणि एका मुलाने सांगितलेला बिर्याणीचा किस्सा या दोन्ही क्लिप्स सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाल्या. या क्लिप्समुळे प्रणित मोरे यांच्यावर प्रचंड टीका होत आहे. अनेकांनी त्यांच्या शोला ‘विकृत’ आणि ‘अश्लील’ म्हटले आहे..या प्रकरणी गृह विभागाने गंभीर दखल घेतली आहे. गृह विभाग राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी सांगितले की, प्रणित मोरे यांच्या आधीच्या सर्व व्हिडिओ आणि अपलोड केलेल्या कंटेंटची सायबर पोलिसांकडून सखोल चौकशी केली जाईल. “समाजात कोणीही विकृत विनोद करू नये,” असा इशाराही त्यांनी दिला..प्रणित मोरे यांचा शो यापूर्वीही अनेकदा वादात सापडला होता. अश्लील संवाद, महिलांना आणि समाजातील विविध घटकांना लक्ष्य करणारे विनोद यामुळे त्यांच्यावर वारंवार टीका झाली. मात्र यावेळी प्रकरणाने वेगळे वळण घेतले आहे. गृह विभागाकडून आता सर्व पुराण्या सामग्रीची तपासणी होणार असल्याने प्रणित मोरे यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे..सोशल मीडियावर एकीकडे प्रणित मोरे यांना समर्थन देणारे आणि दुसरीकडे कठोर कारवाईची मागणी करणारे आवाज उमटत आहेत. काहींनी म्हटले की, “कॉमेडीची सीमा ओलांडली जाते तेव्हा जबाबदारी घ्यायला हवी.” तर काहींनी ‘एक चूक सर्व गोष्टी खराब करू शकते’ असे मत व्यक्त केले.प्रणित मोरे यांनी आता कायदेशीर प्रक्रियेला सामोरे जाण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्याचबरोबर त्यांनी चाहत्यांना आणि समाजाला एक संधी देण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र, चौकशीचे निकाल आणि कायदेशीर प्रक्रिया काय ठरते, याकडे सध्या सर्वांचे लक्ष लागले आहे..Comedian Pranit More Show : मृतदेहाच्या खासगी अवयवावरून अश्लील विनोद; कॉमेडियन प्रणित मोरेच्या शोमधील KEM च्या विद्यार्थिनीचा व्हिडिओ पाहून युजर्स भडकले!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.