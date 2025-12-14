‘बाबा आता नाहीत, पण...' प्रार्थना बेहेरे बाबाच्या आठवणीत झाली भावूक, सोशल मीडियावर पोस्ट करत म्हणाली...'उद्या काहीतरी विशेष'

Marathi Actress Prarthana Behre’s Emotional Message Touches Hearts: अभिनेत्री प्रार्थना बेहेरेच्या वडिलांचं अपघातात १४ ऑक्टोंबर २०२५ रोजी निधन झालं होतं. सोशल मीडियावर भाविनक पोस्ट करत तिने वडिलांच्या अपघाताची माहिती दिली होती. दरम्यान अशातच आता प्रार्थनाने तिच्या सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केलीय. या पोस्टमध्ये ती वडिलांच्या आठवणीत भावूक झालेलं पहायला मिळालं. तसंच चाहत्यांशी बोलताना तिला अश्रू देखील अनावर झाले. . सोशल मीडियावर व्हिडिओ शेअर करत प्रार्थना बेहेरे म्हणाली की, 'हे दु:ख कधीच भरून निघणार नाही. परंतु माझ्या वडिलांची इच्छा होती की, मी काम करत राहावं, प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत राहवं. ज्या प्रोजेक्टवर मी काम करत होते, ते वडिल पाहत होते. परंतु ते प्रेक्षकांच्या भेटीला येण्यापूर्वीच त्यांचं निधन झालं. आजवर बाबांनी मला प्रत्येक गोष्टीत पाठिंबा दिला आहे. आज बाबा माझ्याबरोबर नाहीत, पण प्रेक्षक तुम्ही मला पाठिंबा द्या' अशा भावना तिने व्यक्त केल्यात..प्रार्थना बेहेरे म्हणाली...'माझे बाबा मला नेहमी म्हणायचे, आयुष्यात नेहमी खुश राहा. आनंदी राहायचा प्रयत्न कर. तू एक अभिनेत्री आहेस. सगळ्यांचं मनोरंजन करणं तुझं काम आहे. तु छान काम करतेस, मी तुझा मोठा फॅन आहे. पण आता बाबा नाहीयेत, पण तुम्ही सगळे माझ्यासोबत आहात. मी उद्या काहीतरी स्पेशल घेऊन येतेय.'.दरम्यान प्रार्थनाच्या या पोस्टवर तेजस्विनी पंडित पुष्कर जोगसह अजिंक्य , हृता, शिवानीसह अनेक मराठी कलाकारांनी कमेंट करत प्रार्थनाला धीर दिलीय. आम्ही सगळे कायम तुझ्या पाठिशी आहोत असं म्हणत सगळे तिला धीर देत होते. तसंच चाहत्यांनी सुद्धा तिला धीर देत सोबत असल्याचं म्हटलय. .ठरल तर मग! या' दिवशी सुरु होणार बिग बॉस मराठी, रितेश घेऊन येतोय महाराष्ट्राचं तुफान.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.