‘बाबा आता नाहीत, पण...' प्रार्थना बेहेरे बाबाच्या आठवणीत झाली भावूक, सोशल मीडियावर पोस्ट करत म्हणाली...'उद्या काहीतरी विशेष'

PRARTHANA BEHERE OPENS UP ABOUT LOSS OF FATHER, SEEKS FANS’ SUPPORT: अभिनेत्री प्रार्थना बेहेरे हिने वडिलांच्या निधनानंतर सोशल मीडियावर भावूक पोस्ट शेअर केली आहे. वडिलांची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी काम सुरू ठेवणार असल्याचं सांगत तिने चाहत्यांचा पाठिंबा मागितला आहे.
Apurva Kulkarni
Marathi Actress Prarthana Behre’s Emotional Message Touches Hearts: अभिनेत्री प्रार्थना बेहेरेच्या वडिलांचं अपघातात १४ ऑक्टोंबर २०२५ रोजी निधन झालं होतं. सोशल मीडियावर भाविनक पोस्ट करत तिने वडिलांच्या अपघाताची माहिती दिली होती. दरम्यान अशातच आता प्रार्थनाने तिच्या सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केलीय. या पोस्टमध्ये ती वडिलांच्या आठवणीत भावूक झालेलं पहायला मिळालं. तसंच चाहत्यांशी बोलताना तिला अश्रू देखील अनावर झाले.

