'तुमच्या जाण्यानंतर आयुष्य थांबल्यासारखं वाटतय..' प्रार्थना बेहरेला पितृशोक, अपघातात झाला मृत्यू, बाबांसाठी भावूक झाली अभिनेत्री
PRARTHANA BEHERE MOURNS FATHER’S DEATH IN ROAD ACCIDENT: अभिनेत्री प्रार्थना बेहरे हिला पितृशोक झाला आहे. तिच्या वडिलांचा 14 ऑक्टोबर रोजी रस्ता अपघातात मृत्यू झाला. या घटनेनंतर प्रार्थनाने सोशल मीडियावर एक भावनिक पोस्ट शेअर केलीय.
अभिनेत्री प्रार्थना बेहरे हिला पितृशोक झाला आहे. एका अपघातात तिच्या वडिलांचं निधन झालं आहे. सोशल मीडियावर पोस्ट करत तिने याबाबत माहिती दिली आहे. त्या पोस्टमध्ये ती भावूक झालेलं पहायला मिळालं. तिच्या वडिलांच्या अचानक जाण्याने त्यांना धक्का बसला असल्याचं तिने पोस्टमध्ये म्हटलंय.