मासिक पाळीत प्रार्थना बेहेरेनं घेतलं देवीचं दर्शन, देवीची माफी मागत म्हणाली...''माझं चुकलं असेल तर सॉरी...''

अभिनेत्री प्रार्थना बेहेरे ही नेहमीच चर्चेत असते. मितवा सिनेमानंतर तिची एक वेगळी ओळख निर्माण झाली. तिच्या अभिनयाची प्रेक्षकांनी भरभरुन दाद दिली. त्यानंतर माझी तुझी रेशीमगाठ मालिकेतून तिने चाहत्यांच्या मनात घर निर्माण केलं. तसंच प्रार्थना सोशल मीडियावर सुद्धा नेहमीच चाहत्यांच्या संपर्कात असते. अनेक वेळा ती व्यक्त होताना पहाला मिळते. अशातच तिने नवरात्रीनिमित्त एका मुलाखतीत मासिक पाळीसंदर्भातील देवीच्या दर्शनाचा किस्सा शेअर केलाय. .मासिक पाळीमध्ये देवदर्शन करण्याबाबत अनेक अंधश्रद्धा आहे. महिलांच्या आयुष्यातील ती एक नैसर्गिक प्रक्रिया असली तरी मासिक पाळीमध्ये महिलांना अनेक बंधण लावली जातात. अनेक वेळा महिला कोणत्या धार्मिक कार्यक्रमात सहभागी होऊ शकत नाही. प्रार्थनाने राजश्री मराठीला नवरात्रीनिमित्त मुलाखत दिली. यामुलाखतीत तिने शाळेतील मासिक पाळीचा किस्सा शेअर केला. .प्रार्थना बेहेरे म्हणाली की, 'मी कोणत्याही मंदिरात देवीच्या दर्शनासाठी गेल्यावर मला ती माझी आईच वाटते. तेव्हा मी सातवी-आठवीमध्ये होते. तेव्हा आमच्या शाळेची सहल गेली होती. गुजरातमधल्या चामुंडा मातेचं दर्शनासाठी आम्ही गेले. तिथं खूप एन्जॉय केला. त्यावेळी मला पाळी आली. पहिले दुसरेच पिरेड्स असल्यानं मला काही माहित नव्हतं. मला माझ्या मैत्रिणी म्हणायच्या, नाही... तू देवीचं दर्शन नाही घेऊ शकत वगैरे'.प्रार्थना पुढे बोलताना म्हणाली, 'त्यावेळी मला कसतरी वाटायचं की, मी मुलांना कसं सांगणार, मी जर दर्शन नाही घेतलं तर सगळ्यांना मला पाळी आल्याचं कळणार. त्याची मला लाज वाटत होती. त्यामुळे मी माझ्या मैत्रिणीला सांगितलं, मला फरक पडत नाही. मी जाणार आणि मैत्रिणीचं दर्शन घेणार. तेव्हा मला हे चांगलं आहे की वाईट हे काही माहित नव्हतं. जे वाटलं ते मी केलं.'.'देवीच्या मंदिरात गेल्यावर मी म्हटलं की, 'देवी तू माझी आई आहेस आणि तू सुद्धा एक नारी आहे. त्यामुळे तु माझ्या वेदना समजू शकतेस. मला खात्री आहे की, तु मला माफ करशील, माझं चुकलं असेल तर मला माफ कर.' आता सुद्धा कोणत्याही देवीच्या दर्शनाला गेल्यावर मला देवीमध्ये माझी आई, सासूबाईच दिसतात' असं प्रार्थनाी मुलाखतीमध्ये म्हणाली. ."माझी पहिली मैत्रिण मी गमावली" प्रियाच्या आठवणीत बेस्टफ्रेंड प्रार्थना हळहळली; "ते मी जपून ठेवेन..".