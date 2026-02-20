Premier

'मराठी सिनेसृष्टीतील मी एकमेव अभिनेता...' प्रसाद ओकच्या नावावर दोन विश्वविक्रमांची नोंद, आनंद व्यक्त करत म्हणाला..'मला कधीच...'

PRASAD OAK SETS WORLD RECORD FOR DHARMAVEER: मराठी सिनेसृष्टीतील आघाडीचा अभिनेता प्रसाद ओक याने ‘धर्मवीर – मुक्काम पोस्ट ठाणे’ या चित्रपटातील अभिनयासाठी एका वर्षात मिळालेल्या सर्वोत्कृष्ट अभिनयाच्या अनेक पुरस्कारांमुळे दुहेरी विश्वविक्रम प्रस्थापित केला आहे.
esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

MARATHI ACTOR PRASAD OAK: मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेता प्रसाद ओक याने त्याच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. त्याने आपल्या अभिनयातून यशाचं शिखर गाठलं आहे. त्याने विनोदी, गांभिर्य दाखवणारे, सामाजिक जाणिव करुन देणारे असे अनेक सिनेमे केले. परंतु त्यांचा धर्मवीर सिनेमा प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरला.

