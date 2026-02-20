'मराठी सिनेसृष्टीतील मी एकमेव अभिनेता...' प्रसाद ओकच्या नावावर दोन विश्वविक्रमांची नोंद, आनंद व्यक्त करत म्हणाला..'मला कधीच...'

MARATHI ACTOR PRASAD OAK: मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेता प्रसाद ओक याने त्याच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. त्याने आपल्या अभिनयातून यशाचं शिखर गाठलं आहे. त्याने विनोदी, गांभिर्य दाखवणारे, सामाजिक जाणिव करुन देणारे असे अनेक सिनेमे केले. परंतु त्यांचा धर्मवीर सिनेमा प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरला. . २०२२ मध्ये प्रदर्शित झालेला धर्मवीर हा सिनेमा केवळ व्यावसायिकदृष्ट्या यशस्वी ठरला नाही, तर प्रसाद ओकच्या कारकिर्दीतील एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणूनही ओळखला गेला. या चित्रपटातील अभिनयासाठी मिळालेल्या अनेक पुरस्कारांमुळे आता त्याच्या कामगिरीची नोंद जागतिक स्तरावर झाली आहे. .'धर्मवीर'मध्ये प्रसादने दिवंगत शिवसेना नेते आनंद दिघे यांची भूमिका साकारली होती. याच भूमिकेसाठी त्याला एका वर्षात सर्वोत्तम अभिनयाचे अनेक सन्मान मिळाले होते. या पुरस्कारांची दखल घेत 'इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्डस' आणि 'ग्लोबल बुक ऑफ एक्सलन्स (इंग्लंड)' या दोन्ही ठिकाणी प्रसाद ओकच्या नावावर विक्रम नोंदवण्यात आला आहे..प्रसादने त्याच्या सोशल मीडियावर पोस्ट करत म्हटलं की, '१३ मे २०२२ रोजी धर्मवीर-मुक्काम पोस्ट ठाणे हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला आला. हा सिनेमा इतका यशस्वी ठरला की, मला सर्वोत्कृष्ट अभिनयाचे एक-एक करुन सगळे पुरस्कार मिळालं. तसंच इतक्या पुरस्कारांची मला सवय नव्हती. मी खुप वर्ष पुरस्कार मिळण्याची वाट पाहत होते. प्रत्येक पुरस्कार मला मिळतोय हे माझ्या लक्षात आलं नाही. पंरतु वर्ष संपल्यास लक्षात येतय की, त्यावर्षीचे सगळे पुरस्कार मलाच 'धर्मवीर' सिनेमासाठी मिळाले.'.'या सगळ्या पुरस्कारांचा महत्त्व मला आज कळलं. 'इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्स' आणि 'ग्लोबल बुक ऑफ एक्सलन्स इंग्लंड रेकॉर्ड' या दोन्हीही रेकॉर्डमध्ये माझ्या विश्वविक्रमाची नोंद झाली आहे. तसंच मी मराठीतला एकमेक कलाकार आहे, ज्याला एवढेपुरस्कार मिळाले आहे. तसंच दोन विश्वविक्रमही माझ्या नावावर आहेत.'.गौतमी पाटीलचा नादच करायचा नाही! महिन्याला कमावते तब्बल 'इतके' पैसे, आकाडा वाचून तुमची बोलती होईल बंद .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.