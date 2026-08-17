'धर्मवीर' पाहिल्यावर रस्त्यावर प्रसाद ओकची वाट पाहत थांबलेले उद्धव ठाकरे; अभिनेत्याने सांगितला तो प्रसंग; म्हणाला- त्यांनी...

आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण करणारा लोकप्रिय मराठी अभिनेता प्रसाद ओक याला 'धर्मवीर' या चित्रपटाने एका वेगळ्या उंचीवर नेऊन ठेवलं. या चित्रपटात प्रसादने आनंद दिघे यांची भूमिका साकारली होती. त्यांच्या बायोपिकमध्ये प्रसादने त्यांची पकडलेली लकब आणि त्याच्या चेहऱ्यावरील हावभाव प्रत्येक गोष्ट हुबेहूब दिघेंनसारखी होती. त्यामुळेच हा चित्रपट प्रचंड गाजला. आता अमेरिकन फिल्म असोसिएशन मराठी फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये प्रसादने या चित्रपटाच्या प्रिमिअरनानंतर घडलेला किस्सा सांगितलाय जेव्हा स्वतः उद्धव ठाकरे त्याची वाट पाहत रस्त्यावर उभे होते. .या फेस्टिवलमध्ये बोलताना प्रसाद म्हणाला, 'मी साकारलेल्या आनंद दिघेंच्या भूमिकेमुळे मला कधीच त्रास झाला नाही. अगदी स्पष्टपणे नाव घेऊन सांगायचं झालं तर, ना मला एकनाथ शिंदेंकडून त्रास झाला किंवा ना उद्धव ठाकरेंकडून त्रास देण्यात आला. उद्धव ठाकरेही माझ्या खूप जवळचे आहेत आणि एकनाथ शिंदेही माझ्या खूप जवळचे आहेत. पण, या दोघांपैकी कुणीच प्रश्न विचारला नाही की तू ही भूमिका का करतोस? किंवा तू ती भूमिका का करतोय?' .तो पुढे म्हणाला, 'धर्मवीर' सिनेमा पाहिल्यानंतर संजय राऊत यांनी तर माझं खूप कौतुक केलं. पण, सिनेमा पाहिल्यानंतर उद्धव ठाकरे मात्र जोपर्यंत प्रसाद ओक येत नाही, तोपर्यंत मी मीडिया बाईट देणार नाही, असं सांगून ते रस्त्यावरच उभे होते. मला गर्दीतून खाली आणलं. त्यावेळी मला फारच गिल्टी वाटलं की उद्धव ठाकरे माझ्यासाठी असे थांबलेत. ते मला म्हणाले की तू आल्याशिवाय मला तुझं कौतुक करायचं नव्हतं. आता तू आला आहेस तर मी तुझ्याबद्दल बोलतो, असं म्हणून त्यांनी माझं कौतुक केलं. त्यामुळे मला राजकीय हेतूनं कोणताही त्रास झाला नाही.' .'धर्मवीर' हा चित्रपट २०२२ मध्ये आला होता. यात मंगेश देसाई, स्नेहल तरडे, क्षितीश दाते, श्रृती मराठे, गश्मीर महाजनी यांसारखे अनेक लोकप्रिय चेहरे होते. .तब्बल १० वर्ष सोनाली कुलकर्णीसोबत बोलत नव्हता सिद्धार्थ जाधव; कारण सांगत अभिनेत्री म्हणाली, 'जेव्हा श्रीदेवींचं निधन झालं...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.