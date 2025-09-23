Premier

रितेश देशमुखच्या उपस्थितीत ‘वडापाव’चा धमाकेदार ट्रेलर लाँच!

Vadapav Movie Trailer Launch : वडापाव या प्रसाद ओकच्या आगामी सिनेमाचा ट्रेलर लाँच दिमाखात पार पडला. जाणून घेऊया या सिनेमाविषयी आणि ट्रेलरविषयी.
Vadapav Movie Trailer Launch

Vadapav Movie Trailer Launch

kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : मराठी चित्रपटसृष्टीत सध्या एकाच नावाची चर्चा रंगली आहे ती म्हणजे ‘वडापाव’! टिझर आल्यापासूनच या चित्रपटाने प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड उत्सुकता निर्माण केली होती. त्यात आता प्रदर्शित झालेला धमाकेदार ट्रेलर त्या उत्सुकतेला आणखी हवा देतोय. नुकताच वडापाव’चा ट्रेलर लाँच सोहळा संपन्न झाला.

Loading content, please wait...
marathi movie
riteish deshmukh
prasad oak
Entertainment news
Entertainment Field
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com