"त्या बाईने माझ्याकडे घाणेरड्या नजरेने बघितलं..." प्रसाद ओकची पत्नी मंजिरीने सांगितला विचित्र अनुभव

Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीमधील एक चर्चेत राहणारी जोडी म्हणजे प्रसाद ओक आणि त्याची पत्नी मंजिरी ओक. प्रसादने मराठी इंडस्ट्रीत अभिनेता, दिग्दर्शक म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण केलीये. तर मंजिरीही निर्माती आणि कॉस्च्युम डिझायनर म्हणून सिनेमांसाठी काम करते. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिने तिला आलेला चाहत्यांचा विचित्र अनुभव शेअर केला. .मंजिरीने नुकतीच लोकमत फिल्मीला मुलाखत दिली. यावेळी तिने काही वर्षांपूर्वी फॅन्सकडून मिळालेल्या वाईट वागणुकीबद्दल सांगितलं. काय म्हणाली मंजिरी जाणून घेऊया. ."प्रसाद रत्नागिरीला शूट करत होता आणि माझ्या धाकट्या लेकाचा तिसरा वाढदिवस होता. तर प्रसाद म्हणाला की इकडेच ये. माझं दोन दिवसात पॅकअप होईल मग आपण सेलिब्रेट करू. मी गेले होते. सेटवर मी बसले होते. शूटिंग चाललं होतं आणि मी थोडीशी लांब बसले होते. तेव्हा सोशल मीडिया नसल्यामुळे मी प्रसादची बायको किंवा प्रसादचं फॅमिली लाईफ लोकांना माहित नव्हतं."."एक बाई आल्या. त्यांच्याबरोबर एक मुलगी होती. एकोणीस वर्षांची वगैरे असेल. प्रसाद माझ्याच बाजूला खुर्चीवर बसला होता. प्रसादला ती बाई म्हणाली "नमस्कार ! मी अमुक अमुक वगैरे. ही माझी मुलगी." प्रसाद पण नमस्कार वगैरे म्हणाला. त्याला वाटलं त्या मुलीला अभिनय वगैरे करायचा असेल. तुम्ही थोडा guidence करा असं वगैरे असेल असं प्रसादला वाटलं. तर ती म्हणाली हिला तुमच्याशी लग्न करायचं आहे. दोन मिनिटं ते ऐकल्यावर सन्नाटा होता."."प्रसाद म्हणाला, नाही बरोबर आहे पण माझं लग्न झालेलं आहे. त्यावर ती मुलगी म्हणाली हा ठीक आहे मी adjust करेन. त्यावर प्रसाद म्हणाला, अहो नाही असं होत नाही. माझं लग्न झालं आहे. मला दोन मुलं आहे. ही बघा माझी बायको. तेव्हा त्या बाईला माझ्याकडे बघून असं वाटलं की कोणच म्हणजे हीच का ह्याची बायको वगैरे असं खूप घाणेरडे लुक्स दिले तिने माझ्याकडे आणि गेली बिचारी. " असं ती म्हणाली.