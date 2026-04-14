मराठी नाही तर मारवाडी आहे प्रसाद-मंजिरीची होणारी सून; सुनेचं कौतुक करताना प्रसादची पत्नी म्हणाली..

Manjiri Oak said about her future daughter in law : मराठी इंडस्ट्रीमधील सगळ्यांची लाडकी जोडी प्रसाद आणि मंजिरी ओकच्या लेकाचा साखरपुडा नुकताच पार पडला. या गोड बातमीने अनेकांना धक्का बसला. सोशल मीडियावर या साखरपुड्याचे व्हिडीओ व्हायरल झाले...मंजिरीने काही दिवसांपूर्वी अभिजात मराठी फिल्मी चॅनेलला मुलाखत दिली. यावेळी तिने तिची होणारी सून रितूविषयी सांगितलं. काय म्हणाली मंजिरी जाणून घेऊया. ."माझी सून मारवाडी आहे. त्यामुळे जेव्हा साखरपुडा ठरला त्यावेळी मी तिच्या आईला विचारलेलं की आपण तुमच्या पद्धतीने करायचा का साखरपुडा ? मला चालेल. आवडेल त्या सगळ्या पद्धती बघायला. त्यावर त्या म्हणाल्या की तुमच्याच पद्धतीने करूया. मला एवढंच म्हणायचं आहे की जर एकमेकांसोबत संवाद ठेवला तर गोष्टी सहज सुटतात. मला संवाद साधायला आवडत. त्यामुळे मी माझ्या नवऱ्याला आणि मुलांनाही सतत बोला असं सांगते. "."माझी सून ही फिजिओथेरपिस्ट आहे. जेव्हा माझ्या मुलाने आम्हाला तिच्याबद्दल येऊन सांगितलं तेव्हा तो नुकताच कामाला लागला होता. मी त्याला म्टलं काहीही हरकत नाही. आपण पुढे जाऊयात सध्या कामावर लक्ष केंद्रित करत. ती फिजिओथेरपिस्ट आहे, मेडिकलचा अभ्यास खूप असतो. त्यामुळे तिलाही वेळ हवा होता. त्यामुळे आम्ही थांबलो. ती आमच्याकडे यायची. जेव्हा सार्थक स्थिर स्थावर झाला तेव्हा आम्ही साखरपुड्याच्या निर्णय घेतला.".सुनेचं कौतुक करताना तिने सांगितलं की,"तिला स्वयंपाकाची आवड आहे. ती उत्तम जेवण बनवते. त्यांच्या पद्धतीचे पदार्थ तर ती छान बनवते पण आता ती मराठी पदार्थही बनवायला शिकते आहे. आता गणपतीत ती माझ्याकडून उकडीचे मोदक बनवायला शिकली. तिने ते नंतर बनवलेही. ती पदार्थ बनवण्याचा प्रयत्न करते. चुकते पण तरीही ती प्रयत्न करते. साखरपुड्याच्या वेळीही तिने मला सांगितलं की तिला नऊवारी साडी आणि त्यावरचे मराठी दागिने असा लूक करायचा आहे. तेव्हा मी तिला विचारलं की, मग लग्नात काय करणार ? तेव्हा ती म्हणाली ते आपण लग्नाच्या वेळी विचार करू. आता मला मराठी पद्धतीने नटायचं आहे. मग मी तिला सगळी मदत केली." असं ती पुढे म्हणाली.