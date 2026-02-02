काय करते ओक कुटुंबाची होणारी मोठी सून? सिनेसृष्टीपासून आहे कोसो दूर; प्रसाद - मंजिरीने शेअर व्हिडिओ

मराठी अभिनेता, दिग्दर्शक प्रसाद ओक आणि मंजिरी ओक यांच्या मोठ्या मुलाचा म्हणजेच सार्थक ओक याचा नुकताच साखरपुडा पार पडलाय. मोठ्या धुमधडाक्यात हा सोहळा पार पडला. प्रसाद आणि मंजिरी लवकरच ससाऊ सासरे होणार आहेत. अभिनेत्री अमृता खानविलकर हिने या सोहळ्याचे फोटो शेअर केले होते. जे पाहून चाहत्यांनाही आश्चर्याचा धक्का बसला होता. त्यांच्यावर चाहत्यांनी शुभेच्छांचा वर्षाव केलेला. मात्र त्यांची होणारी सुन करते तरी काय?.यांना दोन मुलं आहेत. त्यांच्या मोठ्या मुलाचं नाव सार्थक आहे तर छोट्या मुलाचं नाव मयंक असं आहे. सार्थकने जर्मनीमधून त्याचं शिक्षण पूर्ण केलं आहे. त्याच्या कॉन्व्होकेशन सेरेमनीला प्रसाद आणि मंजिरी यांनी हजेरी लावत सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर केली होती. सार्थकने त्याच्या कमाईने प्रसादसाठी महागडी गाडीही घेतली होती. आता सार्थक त्याच्या नव्या आयुष्याला सुरुवात करणार आहे. प्रसाद आणि मंजिरीने त्यांच्या घरातील पहिल्या मोठ्या सोहळ्याचे काही फोटो आणि व्हिडिओ चाहत्यांसोबत शेअर केलेत. या फोटो आणि व्हिडिओमध्ये त्यांनी आपल्या सुनबाईला टॅग केलंय. .काय करते सार्थकची पत्नी?प्रसाद आणि मंजिरीच्या सुनेचं नाव रितू आहे. रितू पेशाने फिजीओथेरपीस्ट आहे. तिचा सिनेसृष्टीशी काहीही संबंध नाही. सार्थक आणि रितू दोघेही जर्मनीमध्ये भेटल्याचं बोललं जातंय. मात्र त्याबद्दल अजून त्यांनी कोणताही खुलासा केलेला नाही. तर दुसरीकडे प्रसाद आणि मंजिरी यांनी त्यांच्या होणाऱ्या सुंबाईसोबतचा एक व्हिडिओ शेअर केलाय. ज्यात सासू- सासऱ्यांसोबतचं रितूचं नातं अतिशय चांगलं दिसतंय. चाहतेही रितूचं कौतुक करतायत. .भांडणं, प्रेम, ते विजेता... 'बिग बॉस मराठी' मध्ये सगळं आधीच ठरलेलं असतं का? अखेर सत्य समोर आलंच \n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.