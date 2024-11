Premier

अवघ्या तेराव्या वर्षी अभिनेत्री स्मिता पाटीलच्या लेकाला लागलेलं ड्रग्सचं व्यसन ; "माझं बालपण अतिशय..." प्रतीकचा खुलासा

Pratiek Babbar Opens Up About His Drug Addiction & Traumatic Childhood :स्मिता पाटील यांचा लेक प्रतीक बब्बरने त्याचं ड्रग अडिक्शन आणि बालपणातील अनुभव यावर भाष्य केलं. काय म्हणाला प्रतीक जाणून घेऊया.