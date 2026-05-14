स्मिता पाटील यांचा कधी न पाहिलेला फोटो, प्रतीक बब्बर शेअर करत म्हणाला...'आईने मला...'

SMITA PATIL UNSEEN PHOTO GOES VIRAL ON SOCIAL MEDIA: अभिनेत्री स्मिता पाटील यांनी त्यांच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमे केले. त्यांनी मराठी हिंदी सिनेसृष्टीतील अनेक सिनेमातून आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. त्यांचा ग्लॅमरस अंदाज प्रेक्षकांना प्रचंड भावत होता. अशातच आता प्रतीक बब्बरने स्मिता पाटील यांचा कधी न पाहिलेला फोटो शेअर केला आहे. या फोटोमध्ये स्मीता पाटील यांचा ग्लॅमरस लूक पहायला मिळतोय. .प्रतिकने आई स्मिता पाटील यांचा फोटो शेअर करत कॅप्शनमध्ये लिहंल की, 'मला हे जे काही सर्व मिळालं आहे ते माझ्या आईकडूनच मिळालं आहे.' प्रतीक नेहमीच सोशल मीडियावर आईची आठवण काढत असतो. यावेळी देखील त्याने आईचा ग्लॅमरस फोटो शेअर करत तो स्वत:ही आईसारखी पोज देतान पहायला मिळतोय. सध्या त्याची ही पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. .प्रतीक हा आपल्या नावापुढे वडिल राज बब्बर यांचं नाव न लावता केवळ आईच नाव लावतो तसंच तिचा वारसा सुद्धा पुढे नेतोय. त्याने एका मुलाखतीत असंही सांगितलेलं की, 'मी संपूर्ण आईसोबत जोडलं जायचय. मला तिच्यासारखं बनायचं आहे. मला कधीच माझ्या वडिलांसारखं व्हायचं नाही. भविष्यात मी माझ्या आईसारखा होणार.' दरम्यान सध्या त्याची आईसोबतची पोस्ट सोशल मीडियावर चर्चेत आली आहे. .प्रतीक बब्बर हा स्मिता पाटील आणि राज बब्बर यांचा मुलगा आहे. स्मिता पाटील यांचं प्रतिकच्या जन्मानंतर दोन महिन्यातच निधन झालं होतं. प्रेग्नंसीमधील समस्यांमुळे त्यांचा दुर्दैवी निधन झाल्याचं म्हणतात. प्रतीक सुद्धा नेहमीच सोशल मीडियावर आई स्मिता पाटीलचे फोटो शेअर करत आठवण काढत असतो. .तारिणी मालिकेत रेवाची एन्ट्री, केदार-तारिणीच्या आयुष्यात काय परिणाम होणार? अभिनेत्री म्हणाली...'हे सगळं माझ्यासाठी …'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.