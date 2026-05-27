ज्याची लायकी नाही त्याला घेतला की... बायकोलाच रोल दिला बोलणाऱ्यांना प्रवीण तरडेंचं चोख उत्तर; म्हणाले

मराठमोळे अभिनेते, दिग्दर्शक आणि लेखक यांनी आपल्या हिमतीवर मराठी सिनेसृष्टीत स्थान निर्माण केलं. त्यांचे अनेक चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर हिट ठरलेत. त्यांची वेगळी अशी ओळख आहे. प्रवीण तरडे म्हणजे एक रांगडा, राकट माणूस डोळ्यांसमोर येतो. ते कायम एकाच टीमसोबत काम करतात. किंवा त्यांच्या प्रत्येक सिनेमात काही चेहरे असतातच असं म्हटलं जातं. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत प्रवीण यांनी त्यामागचं कारण सांगितलंय. योग्यता नसलेल्या माणसाला भूमिकेसाठी घेतलं ना तर तो नेपोटीझम असतो असं ते म्हणालेत. .प्रवीण तरडे यांनी नुकतीच राजश्री मराठीला मुलाखत दिली. यात बोलताना सेम क्रूसोबत काम करण्याबद्दल प्रवीण म्हणाले, 'तुमच्यावर कोणीतरी उपकार केले ना. त्या उपकारांची परतफेड तुम्ही त्यांच्यावर उपकार करून तर करू शकत नाही कारण ते मोठेच होते म्हणून तुमच्यावर उपकार केले ना. मग त्यांच्या उपकारांची फेड आपण दुसऱ्याला मदत करून करू शकतो. माझ्याकडे काम करणारी माणसं सेट आहेत की नाही, त्यांच्या अकाउंटला किती पैसे आहेत की नाही हे आपण बघितलं पाहिजे. हे आपलं कर्तव्य आहे. म्हणून माझ्याकडची माणसं तुटत नाहीत. किती आरडाओरडा करू दे, किती कुणावर प्रसंगी ढकलून देईल, कॉलर धरेल पण माणूस सोडून जाईल का? मला माणूस सोडून कधीच जाणार नाही. ज्यावेळी तुमच्या इंटेन्शनवर शंका घेतली जाईल, त्यावेळी माणसं दूर होतील तसं माझ्या माणूस तुटणं शक्य नाही.' .बायकोलाच रोल का दिला? प्रवीण पुढे म्हणाले, 'हक्कानी ओरडता येणारा माणूस पण तुमच्याकडे पाहिजे. माझ्याकडे दया पिट्या आहे. मी इथे आणि पिट्या तिकडे बोंबलत फिरतोय पब्लिसिटी करत. एक मिनिटाचा रोल आहे फक्त सिनेमात. किती? एक मिनिट आणि हा पब्लिसिटीसाठी फिरतोय. का नाही मी या पिट्यासाठी वाटेल ते करणार? त्यांच्याच लोकांना घेउन चित्रपट करतात असं म्हणतात पण दुःखात होतो, कष्टात होतो तेव्हा हेच लोक होते ना. मुंबईला चाललो तर पैसे आहेत का विचारायचा, मी म्हणायचो आहेत १००- १५०. तर पाचशेची न काढून द्यायचा पिट्या. तर तो पिट्या नको का सिनेमात माझ्या? हवा शंभर टक्के हवा. माझा संसार उभा राहावा म्हणून स्नेहलने अभिनयाच करियर सोडलं होतं ना ग. मग ती नको का ग आता? माझं चांगलं झालं तर तिला नको का रोल द्यायला? '.नेपोटीझम कधी होतं? नेपोटिझम कधी होतं माहिती का ज्याची लायकी नाही त्याला घेतला की नेपोटिझम. पण ज्याची योग्यता होती तरी त्यांनी पेशन्स ठेऊन करियर थांबवलं होतं. तर त्यांना आता द्यायला नको का? उपकारांची परत फेड करतोय. यांना बोलायला काय जात रे तेच तेच लोक घेतात. अरे पण ते लोक होते म्हणून मी आहे. मी म्हटलं ना अनोळखी पण नट आहेत की सिनेमात ते पब्लिसिटीला आहेत का? माझ्याबरोबर पिट्या आहे ना, काही नसताना आहे ना, बोंबलत फिरतोय. जवळच्या माणसाला घेऊन जो जातो तोच खरा माणूस. आणि मोठं झाल्यानंतर पहिले जवळच्यांवर लात घालतो आणि रोज नवे नवे जवळ करत राहतो तो त्याला माणूस कसं काय म्हणायचं?'.आणि श्रुती मराठेने लगेच छत्री बंद केली... कलाकारांच्या नखऱ्यांबद्दल विचारताच प्रवीण तरडेंनी सांगितला तो किस्सा