ऑस्ट्रेलियात प्रवीण तरडेंची हरवलेली पैशांची बॅग ! सई ताम्हणकरने केलेली अशी मदत "आपली इंडस्ट्री मदत.."

Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीतील कलाकार टॅलेंटेड म्हणून ओळखले जातात. पण याबरोबरच एकमेकांना मदत करण्याच्या वृत्तीसाठीही ते प्रसिद्ध आहेत. काही दिवसांपूर्वी दिग्दर्शक संजय जाधव यांनी त्यांच्या अडचणीच्या काळात मराठी इंडस्ट्रीने त्यांना केलेल्या मदतीचं कौतुक केलं होतं. त्यातच आता दिग्दर्शक प्रवीण तरडे यांनीही एक आठवण शेअर केली आहे. .प्रवीण तरडे यांचा नुकताच देऊळ बंद 2 हा सिनेमा रिलीज झाला. या सिनेमाच्या निमित्ताने त्यांनी राजश्री मराठीला मुलाखत दिली. यावेळी त्यांनी त्यांच्या काही जुन्या आठवणींबद्दल सांगितलं. ."आपल्या इंडस्ट्रीमधील कलाकार कठीण काळात कधीही साथ सोडत नाही. मिफ्ता अवॉर्डसाठी मी ऑस्ट्रेलियाला गेलो होतो. पैसे इकडे तिकडे पडतील म्हणून मी सगळे पैसे एकाच बॅगेत ठेवले आणि ती बॅगच हरवली. हे जेव्हा सई ताम्हाणकरला कळलं तेव्हा ती माझ्याजवळ आली आणि तिने "ए तुझी बॅग हरवली आहे ना काळजी करू नको. आम्ही मदत करू. माझीही बॅग हरवली होती." असं सांगितलं. इतकंच नाही तर तिने स्वप्नील जोशीला बोलवल. त्यावेळी सई आणि माझी ओळखही नव्हती. मुळशी पॅटर्नही त्यावेळी रिलीज झाला नव्हता."."त्यानंतर स्वप्नील आला. तिने त्याला बॅग हरवल्याचं सांगितलं. तेव्हा स्वप्नीलने मला काही पैसे दिले "ठेव रे लागतील तुला" असं म्हटलं. इतकंच नाही माझा रूममेट असलेल्या कलाकाराने त्याचे तीन नवीन शर्ट मला दिले. मला म्हणाला "तुझी आणि माझी साईझ एकच आहे. मी वापरलेच नाहीयेत. त्या वापर" " अशी आठवण त्यांनी सांगितली. ."सईकडे ग्लॅमरस अभिनेत्री म्हणून पाहिलं जातं. पण ओळख नसतानाही तिने मला त्यावेळी मदत केली. ती एक उत्तम अभिनेत्री आहे." असं ते पुढे म्हणाले..12 मुलं असूनही साऊथ सुपरस्टारला करायचं होतं दुसरं लग्न ! धाकट्या भावाने अभिनेत्रीला करायला लावला ब्रेकअप.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.