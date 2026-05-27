"तो माजोरडा आहे" सतत होणाऱ्या ट्रोलिंगवर प्रवीण तरडे स्पष्टच बोलले "माझी भाषा अशीच आहे"

Marathi Entertainment News : अभिनेते,दिग्दर्शक प्रवीण तरडे त्यांच्या रोखठोक स्वभावासाठी प्रसिद्ध आहेत. सध्या ट्रोलिंगचा सामना प्रत्येक कलाकाराला करावा लागतो. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्याची याबद्दल त्यांचं मत व्यक्त केलं. .प्रवीण यांनी नुकतीच राजश्री मराठी चॅनेलला मुलाखत दिली. यावेळी त्यांनी कलाकारांचं होणारं ट्रोलिंग, त्यांच्याबद्दलचे गैरसमज यावर भाष्य केलं. काय म्हणाले ते जाणून घेऊया. ."कसं असतं नुसतं दुर्लक्ष करू असं म्हणून पण चालत नाही. कारण शेवटी प्रेक्षकच मोठं करतो. आणि टीका करायच्या वेळी टीकाकार करतो. आणि समजा एखाद्याने मनात ठरवलंच आहे की प्रवीण तरडेवर टीका करायचीच तर मी त्याला तुपात घोळलं, साखरेत घोळलं, दुधात घोळलं तरीही तो सुधारणार आहे का ? त्याच्या आयुष्याचं ध्येयच आहे कुणाला तरी ट्रोल केलं तर माझा दिवस आनंदाने जाणार आहे. हे जर त्याचं ध्येयच असेल तर टीका काय मोदींवर, राज ठाकरेंवर होते. "."आता या टीकेला घाबरून मोदींनी, देवेंद्र फडणवीसांनी, एकनाथ शिंदेनी, राज ठाकरेंनी, उद्धव साहेबांनी त्यांचं काम थांबवलं तर त्यांचे जे विचार जे काही आहेत ते पुढे जातील का ? त्यांना टीका सहन करत काम करायचं आहे. तो तरडे खूप शहाणा आहे, माजोरडा आहे असं म्हणतात. मी काय माज केला बाबा, मी तुझे दोन रुपये चोरले का ? मी तुझे पैसे चोरून पळालो का ? मी काय केलं ? माज केला म्हणजे काय केलं ? तर म्हटलं जात त्याची बोलण्याची पद्धत बघा. तर मग मी कसा बोलू ? मी मुळशी तालुक्यातून आलो आहे."."सुबोध भावे, नागराज मंजुळे, स्वप्नील जोशी यांची बोलण्याची पद्धत आहे. ते ज्या सामाजिक, भौगोलिक वातावरणातून आले आहेत त्यांची एक बोलण्याची पद्धत आहे. मी असा का बोलतो कारण आम्हाला एका माणसाला जरी बोलवायचं असेल तरीही तीनशे मीटरचं अंतर असतं एका बांधावरून दुसऱ्या बांधावर हाक मारण्यासाठी. मी त्या भौगोलिक परिस्थितीतुन आलो आहे. ग्रामीण भागातून आलेल्या माणसाला जरी एखादी गोष्ट सांगयची असेल तर त्याला ते पोटतिडकीने ओरडून ओरडून सांगावं लागतं. ते करत आज मी इथपर्यंत आलो आहे."."मी आता जर एकदम नॉर्मल बोलायला लागलो तर अजून ट्रोल होईन. त्यापेक्षा मी आहे तसंच बोलणार ना. माणसाने वागणं, बोलणं बदललं तर तो खोटा होतो. " असं ते पुढे म्हणाले.."त्यावेळी फॅनने स्वतःचा जीव घेण्यापासून रोखलं" प्रवीण तरडेंनी सांगितली स्ट्रगलची भयंकर आठवण.