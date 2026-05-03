'नराधमाचा एन्काऊंटर झालं तरच मानू, नाहीतर...' नसरापूर अत्याचार प्रकरणावर प्रवीण तरडेंचा संताप, म्हणाले...

PUNE NARSAPUR CASE: पुणे जिल्ह्यातील नरसापूर इथं ४ वर्षांच्या चिमुकलीवर ६५ वर्षीय नराधमानं अत्याचार करून निर्घुणपणे हत्या केली. या घटनेनंतर संपूर्ण महाराष्ट्रात संतापाची लाट उसळली. अनेकांनी या घटनेचा निषेध करत रास्तारोको केला. दरम्यान या घटनेवर अनेक सेलिब्रिटींनी संताप व्यक्त केलाय. दरम्यान मराठी अभिनेते दिग्दर्शक प्रवीण तरडे यांनी या घटनेवर संताप व्यक्त केलाय. त्यांनी नराधामाचा एन्काऊंटर करण्याची मागणी करत अल्टिमेटम दिलाय. .प्रवीण तरडेनं त्यांच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर एक पोस्ट शेअर केली आहे. त्यात त्यांनी नरसापूर इथल्या प्रकरणाबाबत आरोपीला एन्काऊंटर करण्याची मागणी केलीय. पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटलं की, 'उद्या त्या नराधामानं एन्काऊंटर झालं तरच मानू. कारण हे सरकार शिवाजी महाराजांच्या विचारांचं आहे. अन्यथा भोर-वेल्हा- मुळशीच्या मावळ्यांनी कायदा हातात घ्यावा' असं म्हणत पोस्टमधून संताप व्यक्त केलाय. दरम्यान त्यांच्या या पोस्टवर अनेकांनी संताप व्यक्त केलाय..सध्या प्रवीण तरडे यांची पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. अनेकांनी कमेंट करत त्यांच्या वक्तव्याला सहमती दर्शवली आहे. अनेकांनी कमेंट्स करत 'बरोबर प्रवीण सर' 'जय शिवराय' असा कमेंट्स केल्या आहेत. सध्या त्यांच्या पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होतेय..काय आहे प्रकरण?उन्ह्याळ्याच्या सुटीसाठी एक चिमुकली आजीकडे आली होती. त्यावेळी आरोपीनं तिला आमिष दाखवून जनावरांच्या गोठ्याकडे नेलं. ४ वाजेपर्यंत मुलगी घरी परत आल्यावर नातेवाइकांनी शोधाशोध सुरु केली. त्याचवेळी गावातील सीसीटीव्ही तपासण्यात आला. तेव्हा आरोपी मुलीला घेऊन गेल्याचं स्पष्ट दिसत होतं.