‘दुःखी असलात तरी फॅशनेबल दिसावं लागतं...’; प्रीती झिंटा कलाकारांबद्दल स्पष्टच बोलली, म्हणाली...

PREITY ZINTA SAYS ACTORS HAVE TO LOOK FASHIONABLE EVEN WHEN THEY ARE SAD: बदलत्या काळानुसार चित्रपटसृष्टीचं स्वरूपही बदललं आहे. पूर्वी कलाकारांची मुख्य जबाबदारी कॅमेऱ्यासमोर अभिनय करण्यापुरती मर्यादित होती, मात्र आता पापाराझी, सोशल मीडिया आणि सततच्या सार्वजनिक निरीक्षणामुळे कलाकारांवरील दबाव वाढला आहे, असे अभिनेत्री प्रीती झिंटाने म्हटले आहे. लग्नानंतर २०१६ पासून अमेरिकेत स्थायिक झालेली प्रीती सध्या 'वाइव' या आगामी स्पाय-कॉमेडीच्या प्रमोशनसाठी मुंबईत आली आहे. .त्यावेळी प्रीती म्हणाली, 'कलाकारांनी आता केवळ सेटवर चांगले काम करणे पुरेसे राहिलेले नाही. विमानतळावरचा लूक कसा आहे, कपडे कसे आहेत, सोशल मीडियावर काय पोस्ट केले जाते, याकडेही बारकाईने पाहिले जाते. तुम्ही दुखी असाल, तरी तेही 'फॅशनेबल' पद्धतीने दिसायला हवे आणि आनंदी असाल, तरी तसेच.' देशात एखादी महत्त्वाची घटना घडली, तरी कलाकारांनी त्याबाबत माहिती ठेवावी, प्रतिक्रिया द्यावी आणि योग्य भूमिका मांडावी, अशी अपेक्षा केली जाते. त्यामुळे कलाकारांचं काम केवळ चित्रपटाच्या सेटपुरतं उरलेले नसून, त्याभोवतीच्या प्रतिमेचीही जबाबदारी त्यांच्यावर आली आहे, असे प्रीतीचे म्हणणे आहे..तिच्या या वक्तव्यातून कलाकारांच्या आयुष्यातील सततच्या सार्वजनिक निरीक्षणाचं वास्तव समोर आलं आहे. सामान्य माणसाप्रमाणे कलाकारांनाही वैयक्तिक भावना आणि खासगी आयुष्य असतं. मात्र प्रसिद्धीमुळे त्यांच्या प्रत्येक कृतीकडे लोकांचं लक्ष असतं. असं तने एकंदरित म्हटलय. .सध्या तिच्या वक्तव्याची चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. बदलत्या काळात कलाकारांच्या आयुष्यात झालेल्या मोठ्या बदलाकडे तिच्या विधानामुळे पुन्हा एकदा लक्ष वेधलं गेलं आहे. एका बाजूला सोशल मीडियामुळे कलाकार थेट चाहत्यांपर्यंत पोहोचू शकत असले, तरी दुसऱ्या बाजूला सततच्या निरीक्षणामुळे त्यांच्यावरचा मानसिक आणि सार्वजनिक दबावही वाढत असल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. .पद्मिनी कोल्हापूरे-प्रीती सप्रू रस्त्यावरच कचाकचा भांडल्या; संतापलेल्या पोलिसांनी सुनावलं, Viral Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.