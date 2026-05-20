प्रीती झिंटा आणि कुणाल खेमूचा ‘VIBE’ लवकरच होणार प्रदर्शित, अमेझॉन एमजीएम स्टुडिओजने केली घोषणा

Entertainment News : ड्रोंगो फिल्म्सच्या बॅनरखाली कुणाल खेमू आणि चिराग निहलानी निर्मित VIBE मध्ये कुणाल खेमू, प्रीती जी झिंटा, स्पर्श श्रीवास्तव आणि वंशिका धीर प्रमुख भूमिकांमध्ये झळकणार आहेत. VIBE ही दोन जिवलग मित्रांची कथा आहे, ज्यांचे आयुष्य अचानक पूर्णपणे बदलून जाते, जेव्हा ते नकळत अशा धोकादायक परिस्थितीत अडकतात, ज्याची त्यांनी कधी कल्पनाही केलेली नसते..अमेझॉन एमजीएम स्टुडिओजने आज आपल्या हाय-स्टेक्स अॅक्शन-कॉमेडी चित्रपट VIBE ची थिएटर रिलीज डेट 18 सप्टेंबर जाहीर केली. कुणाल खेमू आणि चिराग निहलानी यांनी ड्रोंगो फिल्म्सच्या बॅनरखाली या चित्रपटाची निर्मिती केली असून, हा त्यांच्या प्रोडक्शन हाऊसचा पहिलाच चित्रपट आहे. या चित्रपटाचे लेखन आणि दिग्दर्शन कुणाल खेमू यांनी केले आहे. तसेच ते स्वतः प्रीती जी झिंटा, अत्यंत प्रतिभावान स्पर्श श्रीवास्तव आणि पदार्पण करणारी वंशिका धीर यांच्यासोबत प्रमुख भूमिकेत दिसणार आहेत..VIBE दोन जिवलग मित्रांची कथा सांगतो, ज्यांचे साधे आणि शांत आयुष्य अचानक एका अनपेक्षित आणि हाय-एनर्जी अॅडव्हेंचरमध्ये बदलते. हा प्रवास त्यांच्या मैत्रीची आणि जिवंत राहण्याच्या क्षमतेची कठीण परीक्षा घेतो..अमेझॉन एमजीएम स्टुडिओजचा VIBE हा चित्रपट 18 सप्टेंबर रोजी सिनेमागृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.