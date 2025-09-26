एका मुलीला किस करताना पाहून काय म्हणाले प्रिया बापटचे वडिल? अभिनेत्री म्हणाली...'त्यांचं उत्तर ऐकून...'

Premier

Priya Bapat Talks About Bold Kiss Scene and Parents’ Support : अभिनेत्री प्रिया बापटने लेसबियन बोल्ड सीन दिल्यानंतर तिच्या वडिलांची काय प्रतिक्रिया होती असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर 'प्रियाने वडिल माझ्यासोबत ठामपणे उभे होते' असं सांगितलं.
अभिनेत्री प्रिया बापट हिने मराठीसह हिंदी मनोरंजनविश्वातही स्वत:चं नाव निर्माण केलं. मराठी सिनेमामध्ये तिने आपल्या अभिनयाची छाप तर पाडलीच पण हिंदी वेब सीरिजमध्ये सुद्धा तिने स्वत: वेगळं नाव निर्माण केलं. प्रिया अलिकडेच हिंदी हॉरर वेबसीरिज अंधेरीमध्ये पहायला मिळाली. यावेळी तिच्या अभिनयाची मोठी चर्चा झाली. परंतु सगळ्यात जास्त चर्चा ही तिने दिलेल्या लेसबियन बोल्ड सीनची. या सीनची सोशल मीडियावर चर्चा होताना पहायला मिळतेय.

