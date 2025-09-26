एका मुलीला किस करताना पाहून काय म्हणाले प्रिया बापटचे वडिल? अभिनेत्री म्हणाली...'त्यांचं उत्तर ऐकून...'

अभिनेत्री प्रिया बापट हिने मराठीसह हिंदी मनोरंजनविश्वातही स्वत:चं नाव निर्माण केलं. मराठी सिनेमामध्ये तिने आपल्या अभिनयाची छाप तर पाडलीच पण हिंदी वेब सीरिजमध्ये सुद्धा तिने स्वत: वेगळं नाव निर्माण केलं. प्रिया अलिकडेच हिंदी हॉरर वेबसीरिज अंधेरीमध्ये पहायला मिळाली. यावेळी तिच्या अभिनयाची मोठी चर्चा झाली. परंतु सगळ्यात जास्त चर्चा ही तिने दिलेल्या लेसबियन बोल्ड सीनची. या सीनची सोशल मीडियावर चर्चा होताना पहायला मिळतेय..प्रिया बापटचा नुकताच 'बिन लग्नाची गोष्ट' प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. या सिनेमात तिने तिच्या नवऱ्यासोबत म्हणजेच उमेश कामतसोबत मुख्य भूमिका साकारली आहे. या चित्रपटाच्या आधी प्रिया अंधेरी या हिंदी वेबसीरिजमध्ये पहायला मिळाली. यावेळी तिने लेसबियन बोल्ड सीन दिले आहे. या तिच्या सीनची प्रचंड चर्चा झाली. परंतु याआधी 2019 मध्ये सिटी ऑफ ड्रिम्स या वेबसीरिजमध्ये लेसबियन बोल्ड सीन दिला होता. तो सीन त्यावेळी प्रचंड व्हायरल झाला. .दरम्यान या लेसबियन सीनबद्दल वडिलांची काय प्रतिक्रिया होती असा प्रश्न प्रियाला विचारण्यात आला. याबद्दल बोलताना प्रिया म्हणाली की, 'सिटी ऑफ ड्रीम्समध्ये मी राजकण्याची भूमिका साकारली होती. यावेळी मी लेसबियन तरुणीची भूमिका केलेली. मला त्या व्हायरल किल्पबाबत अजिबात कल्पना नव्हती. मी प्रमोशनमध्ये व्यस्त होते. परंतु जेव्हा मला एकाने ही किल्प पाठवली तेव्हा मला याबाबत कळलं.'.'या क्लिपबद्दल घरच्यांना कळण्याआधी मी माझ्या वडिलांना फोन केला, तेव्हा त्यांना माझ्या कामाबद्दल सांगितलं, त्यांना माझ्या बोल्ड सीनबद्दल माहिती दिली. त्यावेळी मी आईबाबांना विचारलं की, 'माझ्या कामाची तुम्हाला लाज वाटत नाही ना' त्यावर त्यांचं उत्तर ऐकून मला नवल वाटलं. ते मला म्हणाले की, 'तो तुझ्या कामाचा भाग आहे. म्हणून तू ते काम केलस, आम्हाला त्यात गैर असं काही वाटत नाही. तु लोक काय म्हणताय याकडे लक्ष देऊ नको. तेव्हा माझे आई-बाबा ठामपणे उभे होते.' असं ती मुलाखतीमध्ये म्हणाली. .तिच्या लेस्बियन बोल्ड सीननंतर तिच्यावर प्रचंड प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. परंतु प्रियाने एकदम ठामपणे तिच्यावर होणाऱ्या आरोपांना प्रतित्तर दिलय. .Bollywood Comeback Trend : बॉलिवूडमध्ये 'कमबॅक'चा ट्रेंड! तब्बल 14 वर्षांनंतर रुपेरी पडद्यावर परतत आहेत सोनम कपूर ते झीनत अमान!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.