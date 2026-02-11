Premier

प्रिया-मुक्ताच्या अभिनयाच्या जुगलबंदीने रंगलेला थरारपट घरबसल्या पाहा ! कधी आणि कुठे घ्या जाणून

Asambhav Movie Ott Release : प्रिया बापट, सचित पाटील आणि मुक्ता बर्वे यांची मुख्य भूमिका असलेला असंभव सिनेमा ओटीटीवर रिलीज करण्यात आला. जाणून घेऊया या सिनेमाविषयी.
Asambhav Movie Ott Release

Asambhav Movie Ott Release

esakal

kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : रहस्य, थरार आणि भावनांनी भरलेला ‘असंभव’ या चित्रपटाने सिनेमागृहात यशस्वी वाटचाल केल्यानंतर आता हा चित्रपट ॲमेझॉन प्राईम व्हिडिओवर प्रदर्शित झाला असून ओटीटीवरही या चित्रपटाला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. चित्रपटगृहात प्रेक्षकांची उत्सुकता वाढवणाऱ्या या गूढपटाने आता घरबसल्या पाहाणाऱ्या प्रेक्षकांच्याही मनातही वेगळं स्थान निर्माण केलं आहे.

Loading content, please wait...
Priya Bapat
Entertainment news
mukta barve

Related Stories

No stories found.