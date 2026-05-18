' तो मला किस करतच राहिला आणि ...' प्रिया बापटने सांगितला सेटवरचा अनुभव, म्हणाली...'त्याने मला चुकीच्या ...'

PRIYA BAPAT OPENS UP ABOUT CO ACTOR BEHAVIOUR: मराठी अभिनेत्री प्रिया बापट हिने तिच्या अभिनयाच्या जोरावर मोठा चाहतावर्ग निर्माण केलाय. नाटक, सिनेमा, वेब सीरिज सगळीकडे प्रियाने स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केलीय. अनेक वेळा प्रिया तिच्या फिटनेस तसंच करिअरच्या प्रवासाबद्दल मनमोकळ्या गप्पा मारताना पहायला मिळते. ती अनेक वेळा विविध भाषेच्या कलाकारांसोबत काम करते. अशातच प्रियाने तिच्यासोबत घडलेला एका वाईट किस्सा शेअर केलाय. .काही दिवसापूर्वी प्रिया बापट, सई ताम्हणकर, अमृता खानविलकर आणि सोनाली कुलकर्णी यांनी फिल्मफेअरला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत बोलताना चौघींनीही त्यांच्या आयुष्यातील चांगले वाईट अनुभव चाहत्यांसोबत शेअर केले. यावेळी प्रियाने देखील तिच्या पहिल्या हिंदी सिनेमाच्या सेटवरचा अनुभव शेअर केलाय. सहकलाकराने कसं चुकीच्या पद्धतीनं स्पर्श केला, याबद्दल तिने मुलाखतीत सांगितलय. .मुलाखतीत बोलताना प्रिया म्हणाली की, 'मराठीत काम करताना असं कधी घडलं नाही, परंतु हिंदी सिनेमासाठी पहिलं शुटिंग होतं. तेव्हा माझ्यासोबत वाईट किस्सा घडलेला. मी त्या अभिनेत्याचं नाव घेणार नाही पण तो माझा पहिलाच हिंदी सिनेमा होता. त्या सिनेमात फक्त एकच किसिंग सीन होता. त्यावेळी मी दिग्दर्शकाला सतत विचारत होते की, तुम्हाला खरंच या सीनची गरज आहे. त्यावर त्यांनी आग्रह धरला की, हा सीन करावा लागेल. त्यामुळे मी त्यांना ठीक आहे म्हटलं.'.पुढे बोलताना प्रियाने सांगितलं की, 'मी एकाच किसिंग सीनसाठी होकार दिला होता. परंतु त्याक्षणी असं काही घडलं की, सीन संपला तरी माझ्यासोबतचा सहकलाकार मला किस करतच राहिला. मला कळलं नाही पण त्यावेळी मी माझ्यासाठी ठाम भूमिका घेऊ शकले नाही. त्यावेळी मी तो अभिनेता आम्ही एकाच हॉटेलमध्ये होतो. रुम वेगवेगळ्या होत्या, परंतु तो सतत मला मॅसेज करुन भेटू शकतो का? डिनरला जाऊ शकतो का? तु इकडे ये मी तुला स्वीम करायला शिकवतो? असं बोलत होता. परंतु हे असं पूर्वी माझ्यासोबत कधीच घडलं नाही.'.'सुरुवातीला या वातावरणात कसं वागायचं मला माहित नव्हतं. ते शुटिंग भोपाळमध्ये होतो. मी रोज उमेशला फोन करायचे. आमचं आधीच ठरवलेलं की, दोघे कधीच एकमेकांच्या सेटवर जाणार नाही. परंतु तो एकमेव सेट होता जिथे उमेश माझ्यासाठी आलेला. मी त्याला काहीच सांगितलं नव्हतं. परंतु मुंबईवरुन भोपाळमध्ये तो तीन दिवस माझ्यासोबतच होता.'.पुढे प्रिया म्हणाली की, ' त्याला माझ्यासोबत अजून सीन हवे होते. सीनमध्ये फक्त मिठी मारायची वगैरे असले असे सीन होते. परंतु त्याचा प्रत्येक स्पर्श चुकीचा होता. त्यामुळे जेव्हा पुढे मला कळलं की, सईसुद्धा त्याच्यासोबत काम करणार आहे. त्यावेळी मी तिला फोन करुन सावध होण्याची माहिती दिली होती.'.