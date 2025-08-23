Premier

'एक आत्मा खिडकीतून आतमध्ये शिरला' प्रिया बापटने सांगितला धक्कादायक अनुभव, 'तो बाबांच्या बाजुला येऊन बसला आणि...' व्हिडिओ व्हायरल

Priya Bapat Reveals Shocking Ghost Experience; Video Goes Viral: प्रिया बापट 'अंधेरा' या वेबसीरिजमध्ये महत्त्वाची भूमिका साकारत आहे. यावेळी प्रियाने एका मुलाखतीमध्ये धक्कादायक अनुभव शेअर केलाय. तिचा तो व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.
Apurva Kulkarni
Updated on
1 प्रिया बापटने खिडकीतून आत्मा घरात शिरल्याचा धक्कादायक अनुभव सांगितला.

2 तो आत्मा तिच्या वडिलांच्या बाजुला बसल्याचं तिने मुलाखतीत उघड केलं.

3 तिचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून चर्चेचा विषय ठरलाय.

