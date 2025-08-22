'त्याने माझ्या स्तनांना पकडलं आणि...' प्रिया बापटने सांगितला तिच्यासोबत घडलेला धक्कादायक प्रसंग, म्हणाली...'काही कळायच्या आत त्याने...'

1 प्रिया बापटने 2010 मध्ये दादर येथे घडलेल्या छेडछाडीचा धक्कादायक अनुभव शेअर केला.2 'हॉटरफ्लाय' मुलाखतीतील तिचा व्हिडिओ पुन्हा एकदा व्हायरल होतोय.3 सध्या ती उमेश कामतसोबतच्या 'बिन लग्नाची गोष्ट' चित्रपटाच्या प्रमोशनमध्ये व्यस्त आहे..अभिनेत्री प्रिया बापट हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. तिने तिच्या अभिनयाच्या जोरावर लाखोंचा चाहतावर्ग निर्माण केलाय. अशातच ती तिच्या आगामी चित्रपट 'बिन लग्नाची गोष्ट' यामुळे चर्चेत आली आहे. प्रिया सिनेमाच्या प्रमोशनमध्ये सध्या व्यस्त आहे. दरम्यान अशातच आता प्रिया बापटचा एक जुना मुलाखतीमधील व्हिडिओ व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये प्रियाने तिच्यासोबत घडलेला चित्तथरारक अनुभव शेअर केलाय..प्रिया बापटने काही दिवसापूर्वी 'हॉटरफ्लाय'ला मुलाखत दिली होती. यावेळी तिने तिच्यासोबत एका माणसाने छेड काढल्याचा प्रसंग सर्वांसोबत शेअर केला आहे. प्रिया म्हणाली की, 'ही 2010 मधली दादरमधली घटना आहे. मी शुटिंगवरुन घरी फोनवर मैत्रिणीशी गप्पा मारत येत होते. कानाला फोन लावून हातातून सामान घेऊन मी घरी निघाले होते. त्यावेळी एक माणूस माझ्या समोर आला. त्याने माझ्या स्तनांना पकडलं अन् निघून गेला. मला काही कळायच्या आताच इतकं सगळं घडलं होतं. माझ्यासोबत काय झालं हे कळायच्या आतच तो तिथून निघून गेला होता. मी फक्त तिथं उभी होते. मी मागे वळून पाहिलं तर तो माणूस गायब झाला होता. एका क्षणामध्ये एवढं सगळं घडलं होतं.'.पुढे बोलताना प्रिया म्हणाली की, 'मी घाबरत घरी गेले. तेव्हा माझी आई घरामध्ये नव्हती. मी खुप रडायला लागले. बाबांनी विचारल्यावर मी सगळा घडलेला प्रकार त्यांना सांगितला. त्यांनाही काय करावं कळत नव्हतं. एक पुरुष म्हणून त्यांना देखील कसतरी वाटलं. पण त्यानंतर मी ठरवलं, माझ्याशी कोणी वाईट पद्धतीने पाहिलं तरी त्याला सोडायचं नाही. तेव्हापासून माझ्या मनात तो राग आजही कायम आहे.'.प्रिया बद्दल बोलायचं झालं तर ती तिच्या वेबसीरिजमध्ये चर्चेत आहे. अनेक वेबसीरिजमध्ये तिचा एक वेगळा अभिनय पहायला मिळतो. दरम्यान आता तीचा आणि उमेश कामत यांचा 'बिना लग्नाची गोष्ट' हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. 12 सप्टेंबर रोजी हा चित्रपट प्रदर्शित होणार आहे. प्रिया-उमेशसोबत, गिरीश ओक आणि निवेदिता सराफ यांची जोडी सुद्धा पहायला मिळणार आहे. .FAQs.प्रिया बापटने कोणत्या मुलाखतीत हा धक्कादायक अनुभव सांगितला? 'हॉटरफ्लाय'ला दिलेल्या मुलाखतीत..ही घटना नेमकी कधी आणि कुठे घडली होती?2010 मध्ये दादर येथे..या प्रसंगाबद्दल प्रियाची पहिली प्रतिक्रिया काय होती?ती घाबरली, रडली आणि वडिलांना सर्व सांगितले..या घटनेनंतर प्रियाने काय ठरवलं?कोणी चुकीचं वागलं तर त्याला सोडायचं नाही..Shweta Tiwari: एकता कपूर माझ्यापेक्षा चांगली अभिनेत्री वाटायची! श्वेता तिवारीची आठवण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.