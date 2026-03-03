'होळी ही वॉर्निंग आहे' प्रिया बापट आणि पंचायत फेम 'सचिव जी' यांचा नवा सिनेमा लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला, पोस्टरने वाढवली उत्सुकता

JITENDRA KUMAR PRIYA BAPAT FILM: प्रिया बापट मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री आहे. तिने तिच्या अभिनयाच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. नाटक, मालिका, सिनेमानंतर आता ती सीरिजच्या माध्यमातून प्रेक्षकांचं मनोरंजन करताना पहायला मिळतय. सध्या प्रिया बापट हिंदी ओटीटीविश्व सुद्धा गाजवताना पहायला मिळतय. .प्रिया बापट नेहमी वेगवेगळे पात्र साकारताना पहायला मिळतेय. अशातच आता प्रिया बापटचा नवीन सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला येतोय. होळीच्या निमित्तानं प्रियाने तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर सिनेमाचं पहिलं पोस्टर शेअर केलय. या सिनेमात पंचायत फेम जितेंद्र कुमार पहायला मिळतोय..प्रियाने तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर पोस्टर शेअर करत लिहलं की, 'होळी फक्त रंगाचा सण नाहीतर ती एक वॉर्निंग आहे.' असं कॅप्शनमध्ये लिहलंय. तसंच प्रिया बापटच्या या सिनेमाचं नाव 'डाळिंब' असं आहे. झी 5 वर हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. पोस्टर पाहून चाहत्यांना सिनेमाबाबत उत्सुकता लागली आहे. .दरम्यान डाळिंब या सिनेमाचं प्रिया अवेननं लेखण आणि दिग्दर्शन केलय. तर तनुज गर्ग आणि अतुल कसबेकर यांनी या सिनेमाची निर्मिती केलीय. या सिनेमात पंचायत फेम अभिनेता जितेंद्र कुमार मुख्य भूमिकेत पहायला मिळणार आहे. तर प्रिया बापट्या भूमिकेबाबत माहिती समोर आलेली नाही. त्यामुळे ती या सिनेमामध्ये कोणती भूमिका साकारणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. .प्रिया बापट आणि उमेश कामत यांची जबरदस्त केमिस्ट्री; 'बिन लग्नाची गोष्ट' ओटीटीवर होतोय ट्रेंड; कुठे पाहाल?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.