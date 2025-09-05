Premier

'प्रियाने शेवटपर्यंत काहीच सांगितलं नाही' जिवाभावाच्या मैत्रिणीबद्दल बोलताना मृणाल म्हणाली की, 'एकटीच सगळं सहन करत...'

Mrunal Dusanis Gets Emotional Over Priya Marathe’s Silent Cancer Struggle: मराठी अभिनेत्री प्रिया मराठे यांचं दोन वर्ष कर्करोगाशी लढा देत ३१ ऑगस्ट रोजी निधन झालं. त्यांच्या जिवाभावाच्या मैत्रीण मृणाल दुसानीस यांनी भावनिक आठवणी सांगत श्रद्धांजली वाहिली.
1 अभिनेत्री प्रिया मराठे कर्करोगामुळे ३१ ऑगस्टला निधन पावल्या.

2 त्यांची जिवाभावाची मैत्रीण मृणाल दुसानीस यांनी आठवणी सांगताना भावना व्यक्त केल्या.

3 मृणाल म्हणाल्या की, प्रियाने आजारपण शेवटपर्यंत गुपित ठेवलं आणि एकटीच सहन केलं.

