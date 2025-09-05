'प्रियाने शेवटपर्यंत काहीच सांगितलं नाही' जिवाभावाच्या मैत्रिणीबद्दल बोलताना मृणाल म्हणाली की, 'एकटीच सगळं सहन करत...'

1 अभिनेत्री प्रिया मराठे कर्करोगामुळे ३१ ऑगस्टला निधन पावल्या.2 त्यांची जिवाभावाची मैत्रीण मृणाल दुसानीस यांनी आठवणी सांगताना भावना व्यक्त केल्या.3 मृणाल म्हणाल्या की, प्रियाने आजारपण शेवटपर्यंत गुपित ठेवलं आणि एकटीच सहन केलं..प्रसिद्ध अभिनेत्री प्रिया मराठे हिचं कर्करोगानं निधन झालं होतं. दोन वर्षापासून प्रिया मराठे कर्करोगाचा सामना करत होती. परंतु 31 ऑगस्ट रोजी तिची झुंज अपयशी ठरली. प्रियाच्या जाण्याने सिनेसृष्टीसह तिच्या चाहत्यांना मोठा धक्का बसला होता. अनेकांनी प्रियासोबतच्या आठवणी सोशल मीडियावर पोस्ट करत शेअर केल्यात. दरम्यान अशातच आता प्रियाबद्दल बोलताना तिची जिवाभावाची मैत्रीण मृणाल दुसानीस भाऊक झालेलं पहायला मिळालं..मृणाल म्हणाली की, 'वेडे हा शब्द तिनेंच मला दिला होता. आम्ही एकमेकींना कधीच नावानं हाक मारली नव्हती. एकमेकींना आम्ही वेडे म्हणायचो. प्रियाला काय झालं हे फार उशीरा कळालं. तिने बाहेर हे लवकर कळू दिलं नाही. ती एकटीच सहन करत होती. बोलताना कोणत्याही गोष्टीत प्रियाचं नाव निघायचं. माझ्यासाठी ती खूप खास होती. गोड दिसणारी आणि उत्तर अभिनेत्री होती ती...'.लोकमत फिल्मी दिलेल्या मुलाखतीमध्ये मृणाल दुसानिसने प्रतिक्रिया दिली आहे. पुढे बोलताना मृणाल म्हणाली की, 'आमचं भेटणं झालंच नाही. तिचा फोन बंद होता. आमचं भेटणं राहिलं होतं ते आता कायमचं राहिलं' अशी प्रतिक्रिया मृणालने दिली. .FAQs .प्रिया मराठे यांचं निधन कधी झालं? ३१ ऑगस्ट रोजी कर्करोगामुळे त्यांचं निधन झालं..प्रिया मराठे किती वर्ष कर्करोगाशी लढत होत्या? त्या जवळपास दोन वर्ष कर्करोगाशी झुंज देत होत्या..मृणाल दुसानीस यांनी प्रिया मराठेबद्दल काय सांगितलं?त्यांनी सांगितलं की, “प्रियाने शेवटपर्यंत काहीच सांगितलं नाही, ती एकटीच सहन करत होती.” .मृणाल आणि प्रियाचं नातं कसं होतं?त्या दोघी जिवाभावाच्या मैत्रिणी होत्या आणि एकमेकींना ‘वेडे’ म्हणून हाक मारत..आधी भारतात मग अमेरिकेत! जादुई पॅंडोराची सफर पुन्हा सुरू होणार! २ ऑक्टोबरला ‘अवतार २’ प्रेक्षकांच्या भेटीला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.