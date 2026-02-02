आम्ही टॉक्सिक नव्हतो पण... प्रियदर्शिनी इंदलकरने सांगितलं ब्रेकअपचं कारण; म्हणाली, 'तो वयाने मोठा असल्याने...'

'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' मधून प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेली लोकप्रिय अभिनेत्री प्रियदर्शिनी इंदलकर हिने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांना आपलंसं केलं. आपल्या सौंदर्यानेही तिने चाहत्यांना भुरळ घातली. 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' सोबतच प्रियदर्शिनी अनेक चित्रपटांमध्येही दिसली. आता पुन्हा एकदा अभिनेत्री नव्या चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. 'लग्नाचा शॉट' या चित्रपटात ती दिसणार आहे. या सिनेमाच्या निमित्ताने दिलेल्या मुलाखतीत तिने तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल भाष्य केलंय. मुलाखतीत तिने तिच्या ब्रेकअपचं कारण सांगितलंय..प्रियदर्शिनी आणि अभिजित आमकर यांनी नुकतीच प्रणित मोरेच्या स्टँडअप कॉमेडी शोमध्ये हजेरी लावलेली. यात बोलताना प्रणितने प्रियदर्शिनीला विचारलं, 'तू सिंगल आहेस का?' यावर तिने 'हो' असं उत्तर दिलं.' त्यानंतर प्रणितने तिला तिच्या ब्रेकअपबद्दल विचारलं. त्यावर प्रियदर्शिनी म्हणाली, 'माझा २०२५ मध्ये ब्रेकअप झालाय.' पुढे ब्रेकअपचं कारण सांगताना प्रियदर्शिनी म्हणाली की, 'जुळलं नाही. आमच्यात कॉम्पॅटिबिलिटी नव्हती.' पुढे प्रणितने तिला रिलेशनशिप टॉक्सिक होतं का? असं विचारलं.....म्हणून आमचा ब्रेकअप झाला आपल्या ब्रेकअपचं कारण सांगताना प्रियदर्शिनी म्हणाली, 'नाही… तो किंवा मी टॉक्सिक नव्हतो. पण आमचं रिलेशनशिपच टॉक्सिक झालं होतं. 'त्याला लवकर लग्न करायचं होतं. कारण तो माझ्यापेक्षा वयाने मोठा होता आणि मला घाई नव्हती. यावरून आमच्यात वाद सुरू झाले आणि मग त्यामुळे ते जमून आलं नाही.' इंस्टाग्रामवर तुला लग्नासाठी विचारतात का असं विचारल्यावर प्रियदर्शिनी म्हणाली, 'मला मेल करतात. तीन-चार वर्षांपूर्वी ई-मेलवर एका माणसाने मला त्याचा बायोडाटा पाठवला होता. तो तेव्हा ३५ वर्षांचा होता आणि मी २४-२५ वर्षांची होते. त्यात त्याने घर या ठिकाणी आहे, प्रॉपर्टी आहे, लग्नानंतर आपण इथे राहू, लग्न कुठे होईल, नोकरी कोणती करतो, किती कमावतो असं त्याने बरंच काही सांगितलेलं.'.EXCLUSIVE: प्रभूचा कंटेन्ट अश्लील असूनही त्याला 'बिग बॉस मराठी ६'मध्ये का घेतलं? क्रिएटिव्ह हेडने दिलेलं उत्तर एकदा वाचाच.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.