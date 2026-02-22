'बॉलीवूड पूर्णपणे सोडायचे नव्हते पण...' प्रियांकाने सांगितलं बॉडिवूड सोडण्याचं खरं कारण, म्हणाली...

PRIYANKA CHOPRA ON LEAVING BOLLYWOOD: एकेकाळी बॉलीवूडवर राज्य करणारी अभिनेत्री प्रियांका चोप्रा आज जागतिक स्तरावर ओळखली जाते. २००० च्या दशकात अनेक यशस्वी हिंदी चित्रपटांतून प्रेक्षकांच्या मनात स्थान मिळवलेल्या प्रियांकाने पुढे हॉलीवूडमध्येही स्वत:ची वेगळी ओळख निर्माण केली. मात्र बॉलीवूडपासून दूर जाण्याचा निर्णय हा मुद्दाम घेतलेला नव्हता, असे तिने अलीकडे स्पष्ट केले.. हॉलीवूडमध्ये 'क्वांटिको' या मालिकेतून पदार्पण केल्यानंतरही प्रियांकाने काही काळ हिंदी चित्रपटांत काम सुरू ठेवले होते. मात्र गेल्या सात वर्षांपासून ती हिंदी सिनेमांपासून दूर आहे. सध्या ती आगामी तेलुगू चित्रपट 'वाराणसी 'द्वारे पुन्हा भारतीय चित्रपटसृष्टीत सक्रिय होत आहे. .प्रियांका म्हणाली, "मला कधीही बॉलीवूड पूर्णपणे सोडायचे नव्हते. हिंदी चित्रपटसृष्टीत काम करत असताना काही कारणांमुळे स्वतःला नव्या पातळीवर तपासण्याची इच्छा होती, म्हणून वेगळी वाट निवडली." तिने हेही सांगितले..दरम्यान प्रियांकाबद्दल बोलायचं झालं तर तिने 2000 मध्ये मिस वर्ल्ड जिंकून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्वत:ची ओळख निर्माण केलीय. बॉलिवूडमध्ये तिने बाजीराव मस्तानी, बर्फी, कॉकटेल सारख्या सिनेमामध्ये आपला दमदार अभिनय दाखवून दिला. फॅशन सिनेमासाठी तिला राष्ट्रीय पुरस्कार मिळालाय..GAUTAMI PATIL: गौतमी पाटीलने पहिल्यांदा कोणत्या गाण्यावर डान्स केला माहितीय का? नाव ऐकून थक्क व्हाल?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.