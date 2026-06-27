बॉलिवूड गाजवलं, हॉलिवूडमध्येही नाव कमावलं; तरीही प्रियांका म्हणाली, '...ही खंत कायम आहे'

PRIYANKA CHOPRA COMPARES HER BOLLYWOOD AND HOLLYWOOD EXPERIENCE: बॉलीवूडपासून हॉलीवूडपर्यंत आपल्या अभिनयाचा डंका गाजवणारी अभिनेत्री प्रियांका चोप्रा सध्या तिच्या एका वक्तव्यामुळे चर्चेत आली आहे. हिंदी सिनेसृष्टीत प्रियांका चोप्रा यशाच्या शिखरावर असताना प्रियांकाने आंतरराष्ट्रीयस्तरावर काम करण्यासाठी आपला मोर्चा अमेरिकेकडे वळवला. तिथे तिने अनेक मोठ्या जागतिक प्रकल्पांमध्ये कामही केले. .'बेवॉच', 'द मॅट्रिक्स रिसरेक्शन्स' आणि नुकताच आलेला 'द ब्लफ' सारख्या मोठ्या इंग्रजी चित्रपटांमध्ये काम केलं. तसंच प्रियांकाने हिंदीमध्येही अनेक सुपरहिट सिनेमे दिले. हॉलिवूडमध्येही ती आपल्या अभिनयाची छाप पाडतेय परंतु तरीही तिला हवा तश्या सिनेमात काम करण्याची संधी मिळाली नसल्याचं तिने म्हटलंय. .दोन्ही सिनेसृष्टीतील आपल्या अनुभवांची तुलना करताना प्रियांका म्हणाली, "मी माझ्या हिंदी चित्रपट कारकिर्दीत भारतातील सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शक आणि अभिनेत्यांसोबत काम केले आहे. तिथे मी वैविध्यपूर्ण कथा आणि वेगवेगळ्या जॉनरचे चित्रपट केले.परंतु हॉलीवूडमध्ये मला अजून तितके वैविध्य अनुभवता आलेले नाही." असं ती म्हणाली..तिने पुढे सांगितले की, तिच्या पुढील प्रवासाचा मुख्य उद्देश हॉलीवूडमध्येही तशाच प्रकारच्या आव्हानात्मक आणि वेगवेगळ्या धाटणीच्या भूमिका मिळवणे हाच असेल.' असं तिने म्हटलय. तिच्या वक्तव्यामुळे सध्या तिची चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. .'आयुष्यात प्रेम आणि रोमॅन्सची कमी...' घटस्फोटानंतर ईशा देओल पडली एकटी, म्हणाली...'माझे बॉयफ्रेंड्स होते पण...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.