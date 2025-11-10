Premier

"माझ्यासोबत राहा मी तुला पैसे देईन" निर्मात्याने रेणुका शहाणेंना दिलेली ऑफर "मला आणि माझ्या आईला.."

Renuka Shahane Shared Disturbing Incident With Producer : अभिनेत्री रेणुका शहाणे यांनी एका निर्मात्याबरोबर आलेला एक वाईट अनुभव शेअर केला . काय म्हणाल्या रेणुका जाणून घेऊया.
Renuka Shahane Shared Disturbing Incident With Producer

Renuka Shahane Shared Disturbing Incident With Producer

esakal 

kimaya narayan
Updated on

Bollywood News : मराठीबरोबरच हिंदी भाषेतही स्वतःच्या दमदार अभिनयाने वर्चस्व निर्माण करणाऱ्या अभिनेत्री म्हणजे रेणुका शहाणे. रेणुका यांनी नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत एका निर्मात्याने केलेल्या विचित्र मागणीचा किस्सा सांगितला. काय म्हणाल्या त्या जाणून घेऊया.

Loading content, please wait...
Entertainment news
Entertainment Field
Renuka Shahane

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com