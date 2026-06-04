प्रसिद्ध निर्माते पहलाज निहलानी यांचं निधन; बॉलिवूड निर्माते आणि सेन्सॉर बोर्डामधील वादळी कारकिर्दीमुळे चर्चेत

News : सेन्सॉर बोर्डाचे माजी अध्यक्ष, निर्माते पहलाज निहलानी यांचं गुरुवारी निधन झालं. मृत्यूसमयी ते 76 वर्षाचे होते. गेले काही दिवस तब्येत बिघडल्यामुळे त्यांना नानावटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. उपचारानंतर घरी आणण्यात आलं होतं. पण गुरुवारी सकाळी 9:30 वाजता त्यांचं निधन झालं. आज दुपारी 3:30 च्या सुमारास त्यांच्या पार्थिवावर सांताक्रूझ येथील स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात येतील..पहलाज निहलानी हे बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध निर्माते होते. ऐंशी, नव्वदच्या दशकात त्यांनी निर्मिती केलेले आँखे, शोला और शबनम, अंदाज हे सिनेमे गाजले. 2015 मधील त्यांची सेन्सॉर बोर्डची कारकीर्द वादग्रस्त ठरली. गोविंदा आणि चंकी पांडे यांना सिनेमातून पदार्पणाची संधी निहलानी यांनी दिली होती. .2014 मध्ये देशात सत्तापालट झाल्यावर निहलानी सेन्सॉर बोर्डाचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यांची कारकीर्द अत्यंत वादग्रस्त ठरली. त्यामुळे ते चर्चेत आले..2015 मध्ये निहलानी यांना सिनेमा निर्मात्यांना खूप त्रास दिला. शिव्या, स्त्रियांवरील हिंसात्मक दृश्य आणि धार्मिक भावना दुखावल्या जातील अशी दृश्य यांना स्थान मिळणार नाही असं जाहीर करत अनेक सिनेमांतील दृश्यांना कात्री लावली. अनुराग कश्यपची निर्मिती असलेल्या उडता पंजाब सिनेमाला त्यांनी 89 कट्स सुचवले होते. शिवाय सिनेमाला सेन्सॉर बोर्डाचे प्रमाणपत्र मिळणार नाही असं स्पष्ट केलं. त्यानंतर अनुराग कश्यप यांनी न्यायालयीन लढाईचा मार्ग निवडला..निहलानी यांच्या मनमानीचा फटका लिपस्टिक अंडर माय बुरखा, स्पेक्टर या सिनेमांना पडला होता. 2017 मध्ये अखेर त्यांना सेन्सॉरचं अध्यक्षपद सोडावं लागलं होतं. त्यांना कारकिर्दीमध्ये बऱ्याच टीकेचा सामना करावा लागला होता..कमळीच्या आनंदावर पडणार विरजण! आजोबांच्या मृत्यूचं सत्य अखेर समोर; प्रोमो पाहून प्रेक्षकही दुःखी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.