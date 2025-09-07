Premier

विसर्जन मिरवणुकीत कलाकारांना थारा नाही? DJ च्या धुमाकुळामुळे कलावंत पथकाचं वादन रद्द, चाहत्यांचा हिरमोड

Pune Ganeshotsav Immersion: Traditional Artist Group Denied Performance Due to Loud DJs: पुण्यातील मार्केट यार्ड गणेशोत्सव मिरवणुकीत डीजेच्या गोंधळामुळे कलाकार पथकाला वादनाची संधी मिळाली नाही. तीन तास वाट पाहूनही संधी न मिळाल्याने रात्री ९ वाजता वादन बंद करण्यात आलं.
Pune Ganeshotsav Immersion: Traditional Artist Group Denied Performance Due to Loud DJs

Pune Ganeshotsav Immersion: Traditional Artist Group Denied Performance Due to Loud DJs

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on
Summary

1 पुण्यातील विसर्जन मिरवणुकीत डीजेच्या आवाजामुळे कलाकार पथकाला वादनाची संधी मिळाली नाही.

2 तीन तास वाट पाहूनही संधी न मिळाल्याने पथकाने रात्री ९ वाजता वादन बंद केलं.

3 सोशल मीडियावर संताप व्यक्त करत चाहत्यांनी पारंपारिक कलेच्या लोपाबद्दल चिंता व्यक्त केली.

Loading content, please wait...
pune
viral
Entertainment news
Ganesh Celebration
instagram post
DJ ban in religious festivals

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com