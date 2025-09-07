विसर्जन मिरवणुकीत कलाकारांना थारा नाही? DJ च्या धुमाकुळामुळे कलावंत पथकाचं वादन रद्द, चाहत्यांचा हिरमोड

1 पुण्यातील विसर्जन मिरवणुकीत डीजेच्या आवाजामुळे कलाकार पथकाला वादनाची संधी मिळाली नाही.2 तीन तास वाट पाहूनही संधी न मिळाल्याने पथकाने रात्री ९ वाजता वादन बंद केलं.3 सोशल मीडियावर संताप व्यक्त करत चाहत्यांनी पारंपारिक कलेच्या लोपाबद्दल चिंता व्यक्त केली..पुण्यात मोठ्या उत्साहात गणेश विर्सजन पार परडलं. परंतु अनेक डीजेच्या कर्कश आवाजामुळे अनेक कलावंताचा हिरमोड झाला. आजकालच्या डीजे डॉल्बीमुळे पारंपारिक कला लोप पावत चालल्याचं चित्र दिसतय. पुण्यातील कलावंत पथकाला डीजेच्या धुमाकुळामुळे वादनाचा संधी मिळाली नाही. तीन तास वाट पाहूनही संधी न मिळाल्याने पथकाने अखेर रात्री 9 वाजता गजर करुन वादनाचा पुर्ण विराम दिला. त्यामुळे अनेक चाहत्यांचा हिरमोड झाला. .पुण्यातील कलावंत पथकाला मार्केट यार्ड गणेशोत्सव मंडळाने विसर्जन मिरवणुकीसाठी आमंत्रित करण्यात आलं होतं. त्यानुसार पथक ठरलेल्या वेळी सायंकाळी 6 वाजता वादनासाठी सज्ज होतं. मात्र मंडळाने सर्वतोपरी प्रयत्न करूनही टिळक रोडवरील विसर्जन मिरवणुकीत डीजेच्या धुमाकुळा सुरुच होता. पर्यंत करुनही पथकाला वादनाची संधी मिळाली नाही. परिस्थिती हाताळता न आल्याने ३ तास वाट पाहून आयोजक मंडळाने रात्री 9 वाजता असलेल्या ठिकाणी एक गजर करून, वादनाला विराम देण्याचा निर्णय घेतला. .परंतु पथकाचा उत्स्फूर्त कार्यक्रम पाहण्यास जमलेल्या शेकडो चाहत्यांचा हिरमोड झाला. कलावंत पथकाने आपल्या निवेदनात या घटनेबद्दल खेद व्यक्त केलाय. तसंच “आता भेटूया पुढच्या उत्सवात,” असे सांगत चाहत्यांची माफी मागितली. परंतु अशा पद्धतीने कलाकरांचा कलेला संधी मिळत नसल्याचं दिसून येतोय..सोशल मीडियावर सुद्धा पथकाच्या माफीच्या पोस्टनंतर संताप व्यक्त करण्यात आला आहे. अनेकांनी सोशल मीडियावर आपल्या आपल्या पथकाचे आणि पारंपारिक वाद्याची कला लोप पावत चालल्याचे अनुभव शेअर केले आहे. खरंच इतक्या मोठ्या कर्कश आवाजाच्या डीजे, डॉल्बीची विर्सजनात गरज आहे? .FAQS.पुण्यातील कलाकार पथकाला वादनाची संधी का मिळाली नाही?डीजेच्या प्रचंड आवाजामुळे पारंपारिक वाद्य पथकाला संधी मिळाली नाही..कलाकार पथकाने या घटनेवर काय प्रतिक्रिया दिली?त्यांनी खेद व्यक्त करत “आता भेटूया पुढच्या उत्सवात” असे म्हटलं.. चाहत्यांची प्रतिक्रिया कशी होती?शेकडो चाहत्यांचा हिरमोड झाला आणि त्यांनी सोशल मीडियावर संताप व्यक्त केला..आयोजक मंडळाने काय निर्णय घेतला? रात्री ९ वाजता एक गजर करून वादनाला विराम दिला..Video: अक्षय कुमार आणि अमृता फडणवीस गणेशोत्सवानंतर स्वच्छता मोहिमेत सहभागी, समुद्रकिनाऱ्याची केली साफसफाई.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.