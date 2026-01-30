Premier

तीन भावांचा निरागस जल्लोष… ’पुन्हा एकदा साडे माडे तीन’चं धमाकेदार प्रमोशनल साँग चर्चेचा केंद्रबिंदू!

Punha Ekda Sade Made Teen Promotional Song : पुन्हा एकदा साडे माडे तीन सिनेमाचं प्रोमोशनल गाणं रिलीज करण्यात आलं. जाणून घेऊया या सिनेमाविषयी.
तीन भावांचा निरागस जल्लोष… ’पुन्हा एकदा साडे माडे तीन’चं धमाकेदार प्रमोशनल साँग चर्चेचा केंद्रबिंदू!
kimaya narayan
Updated on

Entertainment News : कुरळे बंधू केमिस्ट्री म्हणजे नुसती गोष्ट नाही, तर धमाल, टोमणे, खट्याळपणा आणि मनमोकळा आनंद यांचा अखंड उत्सव! हाच उत्सव आता ‘पुन्हा एकदा साडे माडे तीन’ या बहुप्रतीक्षित मराठी चित्रपटाच्या नव्या प्रमोशनल साँगमधून प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. टीझर आणि ट्रेलरला मिळालेल्या भरघोस प्रतिसादानंतर हे दमदार, निरागस शब्दांचं आणि जबरदस्त एनर्जीने ओतप्रोत भरलेलं हे प्रमोशनल साँग सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहे.

Loading content, please wait...
marathi movie
rinku rajguru
ashok saraf
Entertainment news
Makrand Anaspure
Bharat Jadhav
ankush chaudhari

Related Stories

No stories found.